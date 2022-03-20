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Франция заморозила активы ЦБ России на 22 млрд евро

Власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро.

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Как сообщает 20 марта ТАСС со ссылкой на министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, та же участь постигла счета и недвижимость частных лиц, попавших под санкции.

«Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро», — заявил министр.

Он также добавил, что на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью «полмиллиарда евро», принадлежащая примерно 30 россиянам.

Ранее власти Австралии и Японии ввели новые антироссийские санкции, касающиеся как юридических, так и физических лиц. В списках Дерипаска, Вексельберг, Захарова и другие российские деятели.

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Комментарии (30)

ShkVAl
А что наши вожди всякие говорят? По телевизору бодрые такие, храбрец на храбреце…
Или опять случайно не заметят?
А … ну да…. Там же большая часть народных денег…
201605203
«Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». Читайте Отто фон Бисмарка, твари.
AlBerkut
Всё, пошёл на авто наклейку вешать, '1812-1814, можем повторить!'😉😎
Да, что-то давно парадов российской армии в Париже не было🤔... Может и их пора денацифицировать и демилитаризацию проводить? 🤔😎😂😂😂
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