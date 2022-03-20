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Австралия ввела запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию

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Австралия отказалась экспортировать глинозем, алюминиевую руду и бокситы в Россию. Об этом 20 марта заявила глава австралийского МИД Марис Пейн.

«Правительство Австралии вводит немедленный запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд, а также бокситов в Россию, чтобы ограничить возможности российских предприятий, производящих алюминий — важнейший экспортный продукт РФ», — заявила Пейн.

По ее словам, новый запрет отрицательно скажется на российские отрасли автомобилестроения и производства вооружений, а также затронет аэрокосмическую, машиностроительную и строительную сферы российской экономики.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что автомобильный концерн «АвтоВАЗ» начал искать поставщиков из стран Азии. Из-за кризиса с поставками завод ранее перенёс корпоративный отпуск с лета на апрель. За это время компания рассчитывает накопить запас компонентов, нужный для стабильной работы предприятий в Ижевске и Тольятти.

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Комментарии (11)

Эд Хэммет
Забавно, но некоторые комментаторы не в курсе, что российские недра богаты чем угодно, а вот бокситами Бог обделил. Кроме сырья, для производства алюминия нужно много чистой воды и электроэнергии, и это в России есть в изобилии. Если из-за отсутствия сырья встанут алюминиевые заводы, будет печально.
265056402
и до сих пор так работает мировая экономика? Чтобы глину везти за 10тыс км.
Athair
"До 2023 г. один из крупнейших в мире производителей алюминия – UC Rusal, ранее подконтрольная Олегу Дерипаске, начнет опытно-промышленное производство глинозема из каолиновых руд на Ачинском глиноземном комбинате (Красноярский край), рассказал в понедельник, 9 декабря, технический директор компании Виктор Манн через представителя. А к 2034 г. UC Rusal построит завод мощностью 1 млн т глинозема в год. На Ачинском глиноземном комбинате компания произвела в 2018 г. 1,069 млн т глинозема из нефелиновых руд.

Новый глиноземный завод будет построен в Красноярском крае – ближе к месторождениям руды. В перспективе это позволит компании полностью отказаться от импортной руды и перейти на российское сырье"

Новость от 2019 года. Интересно, насколько они успели реализовать проект?
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