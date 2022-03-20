Австралия ввела запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию

Австралия отказалась экспортировать глинозем, алюминиевую руду и бокситы в Россию. Об этом 20 марта заявила глава австралийского МИД Марис Пейн.



«Правительство Австралии вводит немедленный запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд, а также бокситов в Россию, чтобы ограничить возможности российских предприятий, производящих алюминий — важнейший экспортный продукт РФ», — заявила Пейн.



По ее словам, новый запрет отрицательно скажется на российские отрасли автомобилестроения и производства вооружений, а также затронет аэрокосмическую, машиностроительную и строительную сферы российской экономики.

