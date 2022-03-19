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«АвтоВАЗ» не может работать в условиях санкций и ищет поставщиков в Азии

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Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» начал искать поставщиков из стран Азии. Об этом 19 марта рассказал «Интерфаксу» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Работа ведется определённое время», — сказал Азаров.

По его словам, он направил письмо о целевой поддержке завода премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Проблемы у предприятия в первую очередь логистические, что связано с событиями на Украине и антироссийскими санкциями, добавил самарский губернатор.

Из-за кризиса с поставками завод ранее перенёс корпоративный отпуск с лета на апрель. За это время компания рассчитывает накопить запас компонентов, нужный для стабильной работы предприятий в Ижевске и Тольятти. Со второй половины 2021 года «АвтоВАЗ» регулярно вводит временные простои из-за дефицита полупроводников.

Накануне производитель повысил стоимость своей продукции — второй раз за месяц. Корректировка цен коснулась всего модельного ряда, автомобили подорожали на сумму от 3,4% до 14,8% (или на 42 000 — 159 000 рублей), сообщал «Мотор».

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Комментарии (1)

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- Чем прапорщик занимается в армии?
Ответ:
- До обеда прапорщик думает, что украсть, а после обеда - как вынести украденное с территории части.
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