«АвтоВАЗ» не может работать в условиях санкций и ищет поставщиков в Азии

Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» начал искать поставщиков из стран Азии. Об этом 19 марта рассказал «Интерфаксу» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



«Работа ведется определённое время», — сказал Азаров.



По его словам, он направил письмо о целевой поддержке завода премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Проблемы у предприятия в первую очередь логистические, что связано с событиями на Украине и антироссийскими санкциями, добавил самарский губернатор.



Из-за кризиса с поставками завод ранее перенёс корпоративный отпуск с лета на апрель. За это время компания рассчитывает накопить запас компонентов, нужный для стабильной работы предприятий в Ижевске и Тольятти. Со второй половины 2021 года «АвтоВАЗ» регулярно вводит временные простои из-за дефицита полупроводников.

