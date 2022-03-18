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«Гонщика» на Audi, насмерть сбившего пешехода на Пулковском, отправили в колонию

В Петербурге вынесли приговор водителю, который устроил смертельные «шашечки» на Пулковском шоссе в начале 2021 года. Под колесами его машины погиб пешеход, переходивший дорогу на «зеленый».

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Вечером 10 января подсудимый ехал на Audi A7 по Пулковскому шоссе в сторону площади Победы. На подъезде к регулируемому пешеходному переходу у дома 13, корпус 1, набранная скорость не позволила водителю контролировать движение, и он сбил пешехода, который переходил шоссе по «зебре» на свой «зеленый», сообщает 18 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга. Пешеход получил смертельные травмы.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» рассказывали, что перед ДТП Audi мчал на очень высокой скорости и резко перестраивался из ряда в ряд. Часть маневров попала в объектив видеорегистратора одной из машин.

Автор: <a href="https://vk.com/wall-68471405_14412909" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>

Суд признал автомобилиста виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 1 году и 2 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2,5 года. Кроме того, с подсудимого взыскали 2 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших. Приговор в законную силу не вступил.

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Комментарии (7)

мухомор
не договорился с родственниками.
то ли жадный, то ли что было бы удивительным сейчас, родственники наотрез отказались продавать погибшего.
а иначе бы вообще никуда не поехал и даже судимости мог избежать.
КДмитрий
Это какой-то беспредел!!! 1 год!!!! Минимум 5 лет! Мне интересно фамилия беспредельщика и фамилия Судьи!!! Почему Фонтанка не указывает конкретные фамилии - особенно фамилии судей принимающих эти решения.
Думаю, что если бы фамилии судей были бы известны, беспредела было бы меньше!!!!
Человек без лица
Это какой-то позор........
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