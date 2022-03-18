«Гонщика» на Audi, насмерть сбившего пешехода на Пулковском, отправили в колонию

Вечером 10 января подсудимый ехал на Audi A7 по Пулковскому шоссе в сторону площади Победы. На подъезде к регулируемому пешеходному переходу у дома 13, корпус 1, набранная скорость не позволила водителю контролировать движение, и он сбил пешехода, который переходил шоссе по «зебре» на свой «зеленый», сообщает 18 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга. Пешеход получил смертельные травмы.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» рассказывали, что перед ДТП Audi мчал на очень высокой скорости и резко перестраивался из ряда в ряд. Часть маневров попала в объектив видеорегистратора одной из машин.
Автор: <a href="https://vk.com/wall-68471405_14412909" target="_blank" class="io-leave-page _">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Суд признал автомобилиста виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 1 году и 2 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2,5 года. Кроме того, с подсудимого взыскали 2 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших. Приговор в законную силу не вступил.