«Гонщика» на Audi, насмерть сбившего пешехода на Пулковском, отправили в колонию

Вечером 10 января подсудимый ехал на Audi A7 по Пулковскому шоссе в сторону площади Победы. На подъезде к регулируемому пешеходному переходу у дома 13, корпус 1, набранная скорость не позволила водителю контролировать движение, и он сбил пешехода, который переходил шоссе по «зебре» на свой «зеленый», сообщает 18 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга. Пешеход получил смертельные травмы.



Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» рассказывали, что перед ДТП Audi мчал на очень высокой скорости и резко перестраивался из ряда в ряд. Часть маневров попала в объектив видеорегистратора одной из машин.