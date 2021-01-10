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«Ауди» не смогла миновать светофор на Пулковском. На дороге — накрытый человек, следом ещё ДТП

Серьёзное массовое ДТП спровоцировал, по словам очевидцев, торопливый водитель на Пулковском шоссе, напротив Пулковского парка, вечером 10 января.

«Ауди» сбила насмерть человека», — сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Действительно, на выложенных кадрах видно накрытое тело на асфальте.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

В комментариях несколько человек рассказывают, что водитель «Ауди» двигался на красный сигнал светофора, тогда как другие машины стояли. Затем столкнулись ещё две-три машины.

«Скорость там была за 200, — уверен Костя. — Парень шел на зеленый! И не сразу, водитель просто выскочил со второго ряда в крайний правый, когда пешеход успел сделать второй шаг. Там ещё потом было два ДТП из-за зевак: только уехали одни, и сразу же в зад другим прилетели».

Даша тоже проезжала мимо: «Ауди» прыгала из ряда в ряд, подрезала всех. Очень быстро ехал водитель «Ауди», Больше 100! Я мужу как раз сказала: «Смотри! Что он творит?». Проходит минута, и проезжаем мимо сбитого пешехода (правый ряд), и «Ауди» в крайнем левом ряду на аварийке + 2–3 машины паровозиком так же на аварийке».

Последним в паровозике, по словам очевидцев, оказался «Рено». У него якобы вырвало коробку передач.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (5)

Dima79
После таких новостей хочется вернуть смертную казнь.
Kamikaze
Нет, там скорее зверёк и после видеообращения с извинениями его отпустят, потом напишут, что видео нет, но очевидцы говорят, что человек на красный сам пошёл
Peshekhod
Каждый участник дорожного движения ради спасения собственной жизни должен думать, что все остальные участники дорожного движения являются круглыми идиотами и закоренелыми нарушителями ПДД. И действовать в соответствии с этой презумпцией. И тогда может быть выживет.
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