«Ауди» сбила насмерть человека», — сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Действительно, на выложенных кадрах видно накрытое тело на асфальте.

В комментариях несколько человек рассказывают, что водитель «Ауди» двигался на красный сигнал светофора, тогда как другие машины стояли. Затем столкнулись ещё две-три машины.

«Скорость там была за 200, — уверен Костя. — Парень шел на зеленый! И не сразу, водитель просто выскочил со второго ряда в крайний правый, когда пешеход успел сделать второй шаг. Там ещё потом было два ДТП из-за зевак: только уехали одни, и сразу же в зад другим прилетели».