Серьёзное массовое ДТП спровоцировал, по словам очевидцев, торопливый водитель на Пулковском шоссе, напротив Пулковского парка, вечером 10 января.
«Ауди» сбила насмерть человека», — сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Действительно, на выложенных кадрах видно накрытое тело на асфальте.
В комментариях несколько человек рассказывают, что водитель «Ауди» двигался на красный сигнал светофора, тогда как другие машины стояли. Затем столкнулись ещё две-три машины.
«Скорость там была за 200, — уверен Костя. — Парень шел на зеленый! И не сразу, водитель просто выскочил со второго ряда в крайний правый, когда пешеход успел сделать второй шаг. Там ещё потом было два ДТП из-за зевак: только уехали одни, и сразу же в зад другим прилетели».
Даша тоже проезжала мимо: «Ауди» прыгала из ряда в ряд, подрезала всех. Очень быстро ехал водитель «Ауди», Больше 100! Я мужу как раз сказала: «Смотри! Что он творит?». Проходит минута, и проезжаем мимо сбитого пешехода (правый ряд), и «Ауди» в крайнем левом ряду на аварийке + 2–3 машины паровозиком так же на аварийке».
Последним в паровозике, по словам очевидцев, оказался «Рено». У него якобы вырвало коробку передач.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.