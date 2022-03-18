Минобороны заявило о боях в Мариуполе и об освобождении 90% территории ЛНР

В свою очередь подразделения ДНР, по данным министерства, сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города при поддержке российских сил.



За сутки войска продвинулись на 156 километров, взяты под контроль населённые пункты Золотая Нива, Пречистовка, Новомайорское, Новодонецкое.



За ночь в воздухе сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Поражен 81 военный объект Украины, в том числе три командных пункта, 28 мест скопления боевой техники, четыре установки реактивной системы залпового огня, восемь складов боеприпасов, отчитывается Минобороны.