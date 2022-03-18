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Минобороны заявило о боях в Мариуполе и об освобождении 90% территории ЛНР

Силы ЛНР при поддержке российских войск освободили более 90 % территории республики, информирует Минобороны РФ 18 марта.

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В свою очередь подразделения ДНР, по данным министерства, сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города при поддержке российских сил.

За сутки войска продвинулись на 156 километров, взяты под контроль населённые пункты Золотая Нива, Пречистовка, Новомайорское, Новодонецкое.

За ночь в воздухе сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Поражен 81 военный объект Украины, в том числе три командных пункта, 28 мест скопления боевой техники, четыре установки реактивной системы залпового огня, восемь складов боеприпасов, отчитывается Минобороны.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (6)

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Странно... Мне представитель Минобороны в телевизоре на второй день спецоперации сказал, что вся авиация Украины уничтожена. А их все сбивают и сбивают. Надо подземные аэродромы пошукати.
killbeachtrash
Сложив дужки очков...3 недели шел бой за "избушку" лесника. Ви таки думаете, что все смотрят телевизор и не знают що там робится ?
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