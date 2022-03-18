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Wildberries и ФАС обсудили легализацию параллельного импорта и нашли много плюсов

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Правительство РФ рассматривает подготовленный ФАС России проект постановления о легализации параллельного импорта.

Как сообщает 18 марта ФАС в своём телеграм-канале, руководитель ведомства Максим Шаскольский и основатель и гендиректор российского онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук обсудили перспективы параллельного импорта. Они выразили уверенность, что легализация положительно скажется как на потребителях, так и на предпринимателях.

После принятия законопроекта будут проведены рабочие встречи с основными российскими маркетплейсами и бизнес-сообществом.

Параллельный импорт — ввоз товара без разрешения правообладателя — пока в России запрещён. Его легализация вошла в правительственный план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Роспатент совместно с бизнес-сообществом уже формирует перечни товаров, разрешённых к параллельному импорту.

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Комментарии (8)

hedgehog_
когда вилдбериз починит сво
***_555
Контрабанда пиратских подделок. Очередной успех.
260606060
Ежу ясно, что если какой-то товар не поставляется официально, то его будут ввозить через 3и страны. Только все посредники делают это не бесплатно, и за повышение цены платить, потребитель, будешь ты.
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