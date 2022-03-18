Wildberries и ФАС обсудили легализацию параллельного импорта и нашли много плюсов

Правительство РФ рассматривает подготовленный ФАС России проект постановления о легализации параллельного импорта.



Как сообщает 18 марта ФАС в своём телеграм-канале, руководитель ведомства Максим Шаскольский и основатель и гендиректор российского онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук обсудили перспективы параллельного импорта. Они выразили уверенность, что легализация положительно скажется как на потребителях, так и на предпринимателях.



После принятия законопроекта будут проведены рабочие встречи с основными российскими маркетплейсами и бизнес-сообществом.

