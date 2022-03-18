Куда пойти 18–20 марта: первоцветы в центре, жажда власти в «Балтийском доме» и путь в Грузию

Фото: скриншот видео / YouTube / Александринский театр Поделиться Поделиться







Актуальное

Цветы в центре города

До 1 апреля, 0+



Фото: предоставлено пресс-службой Русского музея Поделиться Поделиться







В Летнем саду распустились первые подснежники. Посмотреть на них пускают до первого апреля, когда сад закроют на просушку.

Куклы покажут любовь и разлуку

19 и 20 марта, 13:00 и 15:00, 6+



Фото: Большой театр кукол / vk.com Поделиться Поделиться







Весенняя премьера в Большом театре кукол — спектакль о первой любви «Донг с фонарем на носу» режиссёра Алёны Волковой. Постановщик — выпускница режиссёрской мастерской Руслана Кудашова — обратилась к одному из стихотворений Эдварда Лира. Его считают основоположником «поэзии бессмыслицы», вторым Льюисом Кэрроллом. Между героями вспыхнет любовь, но они разойдутся навсегда.



В Филармонии — гражданская лирика

20 марта, 20:00, 6+



Фото: с официального сайта Большого зала Филармонии Поделиться Поделиться







В Большом зале Филармонии в воскресенье Светлана Крючкова прочтёт гражданскую лирику Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. На творческом вечере «Два поэта — две судьбы» актриса обратится к малоизвестным сочинениям Цветаевой 1910–1921 годов, в том числе к циклу «Лебединый стан». Их поэт писала вплоть до отъезда из России. В части концерта, посвящённой Ахматовой, прозвучит «Реквием».

В театрах

Герой Домогарова пострадает по-королевски

19 и 20 марта, 18+



Фото: автор Елена Лапина / mossoveta.ru Поделиться Поделиться







Постановку о жажде власти «Ричард III» в Петербург привез театр Моссовета. На сцену «Балтийского дома» в роли английского императора, не брезгующего любыми средствами, выйдет Александр Домогаров. Спектакль сочетает разные формы и жанры: становится то высокой трагедией, то фарсом, то мюзиклом. Шекспировский материал воплотила режиссёр Нина Чусова.

«Дядя Ваня» расставит акценты

19 марта, 16+



Евгений Серзин Фото: vk.com/priut_komedianta Поделиться Поделиться







С начала года «Приют комедианта» стал вторым петербургским театром, решившим осовременить чеховского «Дядю Ваню». До этого в Театре им. Комиссаржевской Роман Габриа ставил спектакль «Моя дорогая Helene» и сделал главной героиней Елену Андреевну Серебрякову. В «Приюте» тоже сосредоточились на перестановке акцентов. В постановке Евгения Серзина все герои одинаково значимы, и одного главного нет: понять, почему каждый из них прожил жизнь зря, персонажи пытаются вместе. В ролях — Дарья Мельникова, Олег Рязанцев / Юрий Ершов, Павел Чинарев, Валерий Дегтярь, Илья Борисов и Вероника Жукова.



В Александринском — праздник пластики

19 марта, 18:00, 20 марта, 19:00, 16+

В программе «Новый танец на Новой сцене» Александринского театра — показы кинофестиваля BODYSCOPE, паблик-токи с кураторами и обсуждения фильмов. Все ленты — «пластические короткометражки». Это значит, что сняли их хореографы и сосредоточились на рассказе историй через человеческое тело и движение. Режиссёрами стали мастера из России, Австрии, Нидерландов, Италии, Чехии, Бельгии, Канады и других стран, и такое разнообразие сейчас кажется особенно ценным. Каждую картину показывают только в один из дней, так что стоит заранее изучить расписание. Темы в афише — от одиночества до умения сострадать.

Выставки в городе

В РНБ расскажут о Грузии

До 29 марта, 16+



Фото: с официального сайта РНБ Поделиться Поделиться







В этом году Грузия — направление чрезвычайно популярное. В личном топе россиян соперничает разве что с Турцией. Для тех, кто хотел бы больше узнать об истории и культуре страны, в Новом здании Российской национальной библиотеки заработала выставка «Расцветай под солнцем, Грузия моя!..» Один из разделов посвящен истории письменности. Экспонаты — издание греко-грузинской рукописи, выполненной в конце XV века в Иверском монастыре на Афоне, и «Грузинская грамматика» 1825 года. Она хранилась в коллекции царевича Иоанна. Вход на экспозицию по читательскому билету.



«Правильно и неправильно» продемонстрирует «Н.О.М»

До 17 апреля, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В галерее Art of Fotо 35-летие рок-группы «Н. О. М» — «Неформальное объединение молодёжи» отмечают выставкой, которую корректно было бы назвать «документальной». Основой стали плёночные фотографии. Многие кадры были сделаны ещё до официального начала сотворчества братьев Андрея и Сергея Кагадеевых, художника Николая Копейкина и Юрия Салтыкова (Ивана Туриста). Есть снимки с репетиций в пушкинской школе № 410 , где вместе учились сооснователи. Вход на экспозицию «Правильно и неправильно» свободный.

Смотрящего сделают экспериментатором

До 7 мая, 18+

Творческое объединение Parazit петербургские художники создали больше 15 лет назад на площадке галереи «Борей». С новой выставкой — «В поисках подготовленного зрителя» — они отправились в гости, в залы Marina Gisich Gallery. Название экспозиции транслирует основную идею: «зритель-реципиент художнику не оппонент, скорее коллега, партнер». Человек, «готовый оказаться в эпицентре переосмысления».



Послушать музыку

В Мариинском — дни флейты

С 17 до 21 марта, 6+



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В концертном зале Мариинского театра на этой неделе проходит серия концертов «Виртуозы флейты». В разные дни международного фестиваля инструмент поочередно будет звучать соло, в ансамбле с другими инструментами и с оркестром. Например, на субботу, 19 марта, на 19:00 запланирован вечер «Flauto da cаmera. Камерная музыка для флейты». В программе — Жак Морель, Марен Маре, Йозеф Гайдн, Вольфганг Моцарт. На следующий день в 19:00 — Клод Дебюсси, Сергей Прокофьев, Феликс Мендельсон. Название второй программы — «Камерная музыка для флейты и фортепиано».

Эми Уайнхаус вернется на вечер

18 марта, 19:00, 16+

Трибьют-концерт Эми Уайнхаус пройдёт в пространстве «Вавилов Лофт». Ее творчеством вдохновлялись современницы от Леди Гаги до Адель, а имя появилось в Книге рекордов Гиннесса, когда Эми получила пять премий Grammy. Песни лондонской джаз и соул-дивы, звезды начала 2000-х, исполнят молодой коллектив Lampochka & Abazur и актриса театра «Нити» Дарья Долгополова. Слушателей вызовут на разговор о творчестве и эпатаже.



«СерьГа» покажет весну

20 марта, 20:00, 16+

Большой весенний концерт группы «СерьГа» в «Космонавте» планируется провести несмотря ни на что. Сергей Галанин и его сотоварищи споют главные хиты и напомнят, что на улице — «самое прекрасное время года», а жизнь всё ещё может быть хороша.

Узнать новое

Творчество и хрупкость — в одной лекции

18 марта, 19:00, 16+

О том, чем декоративно-прикладное искусство отличается от дизайна и как сочетается с ним в современных реалиях, в образовательном центре Doctrina et Nobiles в пятницу расскажет художник Ксения Бородина. Лекция — часть образовательной программы при выставке «FRAGILE! Осторожно: хрупкий груз!» в галерее One’s Mind. Художники, среди которых выходцы из разных городов, обыграли самые сильные чувства — от страсти до состояния, «когда всё вокруг замирает, и слышно лишь самого себя». Использовали при этом всевозможные подручные средства: куски металла, шипы, черепки от посуды. На встречу нужна регистрация.

О Корее — на фестивале

19 марта, 18:00–21:00, 16+



Фото: Маяковка. Библиотека Охта-8 / vk.com Поделиться Поделиться







Семейный фестиваль «K — Korean: книги, кино, k-pop» стартует в интеллект-центре «Охта-8». В 18:00 киновед Георгий Мазуркевич расскажет о том, как корейское кино, которое до некоторых пор знали только ценители, стало мейнстримом. Свою роль сыграла, например, «Игра в кальмара» (18+).

В 19:00 гостям объяснят, как устроена индустрия k-pop, кто такие айдолы и почему у них невероятно активные фанаты, которые ставят миллионы лайков в секунду и выводят фото кумиров на телебашни во время праздников. Для входа нужна регистрация.

На экране

«Утраченные иллюзии» в новом звучании

С 17 марта, 18+



Автор: GPM KIT / YouTube

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Решив экранизировать «Утраченные иллюзии» Оноре де Бальзака, француз Ксавье Джанноли привлёк достойную команду. В истории одного очень амбициозного писателя в его трактовке участвуют Бенджамин Вуазен, Ксавье Долан, Жерар Депардье. По мнению обозревателя «Фонтанки», получился актуальнейший памфлет.

«Алые паруса» для всех и бесплатно

18 марта, 10:00, 12+

Бесплатный показ советских «Алых парусов» пройдет пятничным утром в «Родине». Мелодраму по повести Александра Грина на «Мосфильме» в 1961 году снял Александр Птушко. В роли Ассоль — Анастасия Вертинская, Грей — Василий Лановой.

В прокате — «Замок» Балабанова

19 марта, 21:00, 16+



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В «Авроре» продолжается ретроспектива Алексея Балабанова. На этот раз в повторный прокат возвращён «Замок» 1994 года. Сюжету Кафки режиссёр следует лишь до определённой точки и показывает свой вариант финала.

Короткометражки в библиотеке

До 20 марта, 12+

Весь уик-энд в информационно-досуговогом центре «М-86» продолжается XXVII Открытый российский фестиваль анимационного кино. На экране — короткометражные мультфильмы в разных техниках. Зрителям предложат проголосовать за понравившиеся и определить победителей. Регистрация на показы обязательна.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

