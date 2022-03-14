Театр Моссовета покажет в Петербурге «Ричарда III» с Александром Домогаровым и Ольгой Остроумовой

Пьеса Шекспира «Ричард III» — о борьбе за престол и о том, как в этой борьбе в одном человеке сочетается злодей, безжалостный убийца, идущий к трону по трупам, и яркая, сильная и талантливая личность. Создатели спектакля ставят пьесу как притчу-размышление о жажде власти как самой сильной из всех человеческих страстей, в той или иной мере присущей каждому человеку. Режиссер Нина Чусова делает попытку провести исследование о том, как зарождается страсть к власти и как она приобретает маниакальный характер, как начинается борьба совести и жажды власти. Важнейшим вопросом пьесы и её сценических версий остается — можно ли бросить вызов собственной совести и всегда ли цель оправдывает средства?