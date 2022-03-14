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Театр Моссовета покажет в Петербурге «Ричарда III» с Александром Домогаровым и Ольгой Остроумовой

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19 и 20 марта на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» покажут спектакль Театра Моссовета «Ричард III».

Фото: Елена Лапина, mossoveta.ru
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Пьеса Шекспира «Ричард III» — о борьбе за престол и о том, как в этой борьбе в одном человеке сочетается злодей, безжалостный убийца, идущий к трону по трупам, и яркая, сильная и талантливая личность. Создатели спектакля ставят пьесу как притчу-размышление о жажде власти как самой сильной из всех человеческих страстей, в той или иной мере присущей каждому человеку. Режиссер Нина Чусова делает попытку провести исследование о том, как зарождается страсть к власти и как она приобретает маниакальный характер, как начинается борьба совести и жажды власти. Важнейшим вопросом пьесы и её сценических версий остается — можно ли бросить вызов собственной совести и всегда ли цель оправдывает средства?

Спектакль соединяет в себе театральные жанры и формы — от высокой трагедии до комедии, фарса и даже мюзикла. Но в центре остается персонаж Александра Домогарова — Ричард III. Король Англии осознает всю глубину своего падения, но «страсть власти» в нем неистребима. Жизнь в противоречии с совестью становится невыносимой.

В ролях: Александр Домогаров, Ольга Остроумова, Екатерина Гусева, Виталий Кищенко, Михаил Филиппов, Дмитрий Щербина.

16+

Полина Никитина

Фото: Елена Лапина, mossoveta.ru

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