В петербургской галерее отметят 35-летие группы Н.О.М.

В пространстве Art of Foto покажут фотодокументы, связанные с «Неформальным Объединением Молодежи» и его участниками, начиная с 1977 года.
«Н.О.М.» — рок-группа и ленинградско-петербургское явление неофициальной культуры, где в разные годы были задействованы братья Андрей и Сергей Кагадеевы, художник Николай Копейкин, Юрий Салтыков (Иван Турист). Выставка в Art of Foto покажет участников «Н. О. М.» до появления самой группы: например, вы сможете увидеть фото 1977 года, где запечатлена репетиция группы The Bean в актовом зале школы
Организаторы отмечают, что все снимки на выставке будут аналоговыми, то есть плёночными, и ставят цель «показать жизнь коллектива вне цифровой реальности». На плёнку «Н. О. М.» снимали Елена Бобрецова, Тимур Гриб и легендарный Григорий Майофис. Часть фотографий, которые будут на выставке, нашлась в архивах Андрея Кагадеева, а некоторые специально для проекта распечатали в лаборатории и зрители смогут впервые их увидеть.
Кроме фотографий участников группы, в галерее представят снимки, использованные в оформлении альбомов группы («Супердиска», Extracompact и других).
Выставка «Правильно и неправильно», посвящённая 35-летию группы «Н. О. М.», пройдёт с 17 марта (открытие в 18 часов) по 17 апреля 2022 в галерее Art of Foto. Вход свободный.
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Анастасия Семенович