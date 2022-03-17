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Первые подснежники распустились в Летнем саду

В петербургском Летнем саду расцвели первые подснежники, знаменуя приход тепла и весны. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Русского музея.

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Фото: Пресс-служба Русского музея
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«Подснежниками» ботаники называют галантус — род многолетних трав семейства амариллисовые. Его название образовано от греческих слов gala — молочный и anthos — цветок. В садовой культуре для букетных посадок подснежники используют с 1500 года. Именно подснежники первыми появляются в садах Русского музея, отмечают в пресс-службе. Посетители смогут любоваться их цветением до 1 апреля, когда музейные сады закроют на просушку.

В Летнем саду Петербурга цветы и декоративные растения появились в начале XVIII века. Петр I тщательно следил за обустройством сада, над ним работали знаменитые специалисты того времени. Вдоль Лебяжьей канавки был разбит цветочный партер, а в южной части располагались оранжереи.

Фото: Пресс-служба Русского музея

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Комментарии (3)

Ник Приносящий Счастье
Бёрдвотчер где? Давно штот не видно.
Фомальгаут
Хоть одна хорошая новость!
DimDimych
У меня у подъезда они уже 2 недели как распустились.
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