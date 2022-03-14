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В «Приюте комедианта» представят чеховского «Дядю Ваню». В роли жены Серебрякова — Дарья Мельникова

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19 марта на сцене театра «Приют комедианта» состоится премьера спектакля «Дядя Ваня». Это режиссерский дебют актера и композитора, лидера группы «Не’мой фронт» Евгения Серзина.

Евгений Серзин
Евгений СерзинФото: vk.com/priut_komedianta
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Сюжет о жизни, растраченной впустую и смысл которой не может спасти даже любовь, знаком многим. Евгений Серзин не выводит здесь Ивана Петровича Войницкого, того самого дядю Ваню, как главного героя. Все персонажи равноценны — ведь все они пытаются дойти до сути — как так получилось, что они прожили жизнь зря.

Что интересно, совсем недавно петербургский театр уже обращался к этой чеховской пьесе. 15 января 2022 года в Театре им. Комиссаржевской Роман Габриа поставил спектакль «Моя дорогая Helene».

В ролях — Дарья Мельникова, Олег Рязанцев / Юрий Ершов, Павел Чинарев, Валерий Дегтярь, Илья Борисов, Вероника Жукова.

16+

Полина Никитина

Евгений Серзин
Евгений СерзинФото: vk.com/priut_komedianta

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