В «Приюте комедианта» представят чеховского «Дядю Ваню». В роли жены Серебрякова — Дарья Мельникова

19 марта на сцене театра «Приют комедианта» состоится премьера спектакля «Дядя Ваня». Это режиссерский дебют актера и композитора, лидера группы «Не’мой фронт» Евгения Серзина.
Сюжет о жизни, растраченной впустую и смысл которой не может спасти даже любовь, знаком многим. Евгений Серзин не выводит здесь Ивана Петровича Войницкого, того самого дядю Ваню, как главного героя. Все персонажи равноценны — ведь все они пытаются дойти до сути — как так получилось, что они прожили жизнь зря.
Что интересно, совсем недавно петербургский театр уже обращался к этой чеховской пьесе. 15 января 2022 года в Театре
В ролях — Дарья Мельникова, Олег Рязанцев / Юрий Ершов, Павел Чинарев, Валерий Дегтярь, Илья Борисов, Вероника Жукова.
16+
Полина Никитина