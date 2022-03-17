Минпромторг: В России нет дефицита сахара

Запасов сахара в РФ достаточно, Минпромторг не ждет никаких перебоев с ним, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов. Он напомнил, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты, и не исключил, что этим механизмом придется воспользоваться.
«Мы уже видим сокращение спроса, и хочется призвать население не делать вложения в этот продукт на месяцы и годы. Необходимо успокоиться и покупать столько, сколько необходимо для нормального образа жизни», — отметил Евтухов 17 марта в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельные проверки в отношении производителей сахара на фоне резкого повышения цен и необоснованного сокращения товара на рынке. В ФАС отмечают, что отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, а не с дефицитом.
С 5 по 11 марта Росстат зафиксировал двузначный скачок цен на сахар. По сравнению с предыдущей неделей его цена выросла на