Минпромторг: В России нет дефицита сахара

Запасов сахара в РФ достаточно, Минпромторг не ждет никаких перебоев с ним, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов. Он напомнил, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты, и не исключил, что этим механизмом придется воспользоваться.



«Мы уже видим сокращение спроса, и хочется призвать население не делать вложения в этот продукт на месяцы и годы. Необходимо успокоиться и покупать столько, сколько необходимо для нормального образа жизни», — отметил Евтухов 17 марта в эфире телеканала «Россия 24».

