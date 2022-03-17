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Минпромторг: В России нет дефицита сахара

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Запасов сахара в РФ достаточно, Минпромторг не ждет никаких перебоев с ним, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов. Он напомнил, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты, и не исключил, что этим механизмом придется воспользоваться.

«Мы уже видим сокращение спроса, и хочется призвать население не делать вложения в этот продукт на месяцы и годы. Необходимо успокоиться и покупать столько, сколько необходимо для нормального образа жизни», — отметил Евтухов 17 марта в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельные проверки в отношении производителей сахара на фоне резкого повышения цен и необоснованного сокращения товара на рынке. В ФАС отмечают, что отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, а не с дефицитом.

С 5 по 11 марта Росстат зафиксировал двузначный скачок цен на сахар. По сравнению с предыдущей неделей его цена выросла на 12,8 %.

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Комментарии (23)

Ник Приносящий Счастье
Ну если логистика рассчитана на 1 паллет товара в день. А взволнованные граждане за час его разбирают. Нужно понимать, что это временно. Перестраивать логистику и производственные цепочки из-за недели ажиотажа не имеет смысла, спрос наоборот упадет сейчас на этот товар.
Avs7153
И сусликов тоже!!!
AP-SPb
"не исключил, что этим механизмом придется воспользоваться"? Вот теперь точно цены на сахар взлетят :(
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