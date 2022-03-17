ФАС начала проверки участников цепочки поставок сахара в розничные магазины

ФАС России проверяет участников цепочки поставок сахара, чтобы не допустить задержки его отгрузки в магазины. Об этом 17 марта сообщают в пресс-службе ведомства.



«Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников», — заявили в антимонопольной службе, отметив, что отсутствие товара на прилавках в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревают недобросовестные организации.



В ФАС напомнили о недопустимости необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита. В качестве меры реагирования могут быть применены оборотные штрафы. При необходимости материалы будут переданы в прокуратуру.

