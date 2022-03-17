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ФАС начала проверки участников цепочки поставок сахара в розничные магазины

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ФАС России проверяет участников цепочки поставок сахара, чтобы не допустить задержки его отгрузки в магазины. Об этом 17 марта сообщают в пресс-службе ведомства.

«Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников», — заявили в антимонопольной службе, отметив, что отсутствие товара на прилавках в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревают недобросовестные организации.

В ФАС напомнили о недопустимости необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита. В качестве меры реагирования могут быть применены оборотные штрафы. При необходимости материалы будут переданы в прокуратуру.

В антимонопольном ведомстве также сообщили об антикартельных проверках крупнейших производителей сахара на фоне резкого повышения цен на товар и его сокращения на рынке.

«Внеплановые выездные проверки проходят в отношении НКО «Cоюз сахаропроизводителей России», ООО «Группа Компаний «Русагро», ООО «Русагро-Центр», ООО «Продимекс», ООО «ГК Доминант», ООО «Торговый Дом «Доминант» и ООО «ЧеховСахар», — заявили в ФАС.

По итогам проверок и анализа информации будут сделаны окончательные выводы о наличии либо отсутствии нарушений.

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Комментарии (20)

Venik
Проверки есть, сахара нет. Сахар-то будет, я не понял?
Ник Приносящий Счастье
Может братская Бразилия отправит сладкий танкер с сахаром в далекий северный город-порт?
266495931
Помнится,что недавно, прикрыли сахарные заводы, в виду их нерентабельности. Замешан был в этом непонимании ВТБ.Выходит не зря под санкции попал?
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