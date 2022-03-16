«Рекорды здесь будут обновлены еще не раз». Победитель забега ЗСД Фонтанка Фест делится «лайфхаками» с теми, кто только планирует покорить скоростной диаметр

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Мы попросили поделиться «лайфхаками» Евгения Столярова, рекордсмена трассы ЗСД на дистанции 21,1 километра среди мужчин. Евгений пробежал на нашем фестивале полумарафон за 1 час 12 минут 18 секунд. И стал не только рекордсменом, но и победителем забега. А всего за спиной у спортсмена около 40 полумарафонов.

— На фоне питерского плоского рельефа трасса Западного скоростного диаметра, где дорога все время идет то в гору, то под гору, может показаться сложной для новичка. Вы бы как ее оценили? — С точки зрения рельефа тут нет ничего необычного. Я бы сказал, что здесь у нас дистанция средней сложности — может, даже ниже средней. Горных трасс сейчас полно, горный бег вообще становится популярным. И есть холмистые рельефы гораздо более сложные, чем те, что ждут бегунов на ЗСД. Так что особых проблем я тут не предвижу.

— Но к ним все же лучше готовиться заранее, правда? — К серьезным подъемам действительно лучше готовиться заранее. Надо выбрать свою тактику. Моя рекомендация новичкам: бежать в начале подъема с той же скоростью, что и по равнине, в середине поспокойнее, а ближе к пику можно еще снизить скорость и не спеша забежать на самый верх. — Планируете бежать дистанцию на ЗСД Фонтанка Фест в этом году? — Да, собираюсь. — И снова будете стремиться к победе? — Постараюсь. — Тогда напомню, что в этот раз трасса полумарафона проложена в один круг, а не в два, как прежде. Так что участникам придется забежать не только на переправу через Петровский фарватер, но и на большой вантовый мост через Корабельный фарватер. — Отлично, значит, нас ждут новые открытия: красивые виды на побережье Финского залива, на новые доминанты Петербурга. Постараюсь рассмотреть их, хотя намерен бежать довольно быстро. И обязательно перед забегом посмотрю внимательно рельеф новой дистанции. — Какие еще особенности забега именно по Западному скоростному диаметру вам запомнились, что отличает эту дистанцию от других?