«Рекорды здесь будут обновлены еще не раз». Победитель забега ЗСД Фонтанка Фест делится «лайфхаками» с теми, кто только планирует покорить скоростной диаметр

Мы попросили поделиться «лайфхаками» Евгения Столярова, рекордсмена трассы ЗСД на дистанции 21,1 километра среди мужчин. Евгений пробежал на нашем фестивале полумарафон за 1 час 12 минут 18 секунд. И стал не только рекордсменом, но и победителем забега. А всего за спиной у спортсмена около 40 полумарафонов.
— На фоне питерского плоского рельефа трасса Западного скоростного диаметра, где дорога все время идет то в гору, то под гору, может показаться сложной для новичка. Вы бы как ее оценили?
— С точки зрения рельефа тут нет ничего необычного. Я бы сказал, что здесь у нас дистанция средней сложности — может, даже ниже средней. Горных трасс сейчас полно, горный бег вообще становится популярным. И есть холмистые рельефы гораздо более сложные, чем те, что ждут бегунов на ЗСД. Так что особых проблем я тут не предвижу.
— Но к ним все же лучше готовиться заранее, правда?
— К серьезным подъемам действительно лучше готовиться заранее. Надо выбрать свою тактику. Моя рекомендация новичкам: бежать в начале подъема с той же скоростью, что и по равнине, в середине поспокойнее, а ближе к пику можно еще снизить скорость и не спеша забежать на самый верх.
— Планируете бежать дистанцию на ЗСД Фонтанка Фест в этом году?
— Да, собираюсь.
— И снова будете стремиться к победе?
— Постараюсь.
— Тогда напомню, что в этот раз трасса полумарафона проложена в один круг, а не в два, как прежде. Так что участникам придется забежать не только на переправу через Петровский фарватер, но и на большой вантовый мост через Корабельный фарватер.
— Отлично, значит, нас ждут новые открытия: красивые виды на побережье Финского залива, на новые доминанты Петербурга. Постараюсь рассмотреть их, хотя намерен бежать довольно быстро. И обязательно перед забегом посмотрю внимательно рельеф новой дистанции.
— Какие еще особенности забега именно по Западному скоростному диаметру вам запомнились, что отличает эту дистанцию от других?
— Трасса красивая, необычная. А еще — она широкая, просторная. Ее можно пробежать даже вместе с большой группой друзей, не мешая другим участникам.
— Вы часто бегаете такие соревнования группой, с друзьями?
— Бывает, конечно. Но не тогда, когда ты нацелен на победу. Тут все надо делать в одиночку.
— Вы сегодня рекордсмен трассы. Как считаете, сложно будет побить прежний рекорд?
— Думаю, рекорды на этой дистанции будут обновлены еще не раз.
— Есть ли у вас какие-то пожелания в части организации фестиваля?
— Организаторы знают свое дело, все было хорошо.
— Какие советы вы могли бы дать новичкам? Тем, кто с нашего фестиваля только начнет свой путь в любительском беге?
— Если у вас нет задачи ставить личные рекорды, я посоветую поберечь силы на подъемах. А на спусках бежать в свою силу. Пожелаю всем удачного финиша. И тем, кто ставит перед собой серьезные цели, и тем, кто просто хочет получить удовольствие на старте сезона.