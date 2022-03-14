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На неделе в Петербурге будут разводить три моста

СПб ГБУ «Мостотрест» опубликовало расписание технологических разводок мостов в Петербурге на неделе с 14 по 20 марта.

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Разводить будут три переправы: мост Александра Невского, Дворцовый и Большеохтинский.

Фото: mostotrest-spb.ru
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В ночь с 14 на 15, а также с 15 на 16 марта разведут только мост Александра Невского. Состоится это в период с 2:20 до 5:10.

В ночь с 16 на 17 марта будут разводить две переправы:

  • Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,
  • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00.

В ночь с 17 на 18 марта также разведут два моста:

  • Дворцовый — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,
  • Александра Невского — с 2:20 до 5:10.

Разводить и наводить мосты будут в рамках перечисленных временных промежутков, но необязательно точно в указанное время. Во время технологических разводок мостов специалисты проводят профилактическое обслуживание и проверяют готовность разводных пролетов. До начала навигации, которое запланировано на 10 апреля, петербургские мосты разведут порядка 50 раз.

Фото: mostotrest-spb.ru

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