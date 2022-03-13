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У Гостиного двора происходят задержания

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На Невском проспекте днем 13 марта полиция задерживает тех, кого считает участниками несогласованной акции. Особенного скопления людей не заметно.

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Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», некоторые из задержанных держали плакаты, другие утверждали, что просто гуляют.

«Фонтанка.ру»

Полиция отводит в автобусы и журналистов в жилетах прессы и с редакционными заданиями. Среди них есть корреспонденты «Фонтанки», их пока отпускают после проверки документов. Однако сотрудник Закс.Ру Андрей Окунь сообщил, что его и еще нескольких коллег «увозят в Кронштадт».

Напомним, ровно неделю назад на Невском проспекте также задерживали людей — тогда несогласованная акция против операции на Украине приобрела форму гуляний по центру города.

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Комментарии (16)

Василий?!=092
Такими темпами пляжи в Анапе скоро будут делить, чтобы не пересекались. Дядя степа превратился в денозавра
altnec
Они же в шлемах, инкогнито, посляк ещё где-то шкурятниками отрабатывают. дерьмо, одним словом.
Понаехали, называется.
Да концессия, за комиссионными.
Эд Хэммет
Владимир Путин начал репрессии против своего любимого ведомства — ФСБ. Под домашнем арестом оказался генерал Сергей Беседа — руководитель Депортамента оперативной информации (разведка ФСБ) и его заместитель. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции на Украине, а также плохую разведывательную информацию. Разведка у кадрового разведчика Путина, как оказалось, поставлена из рук вон плохо.
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