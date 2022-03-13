У Гостиного двора происходят задержания

На Невском проспекте днем 13 марта полиция задерживает тех, кого считает участниками несогласованной акции. Особенного скопления людей не заметно.
Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», некоторые из задержанных держали плакаты, другие утверждали, что просто гуляют.
«Фонтанка.ру»
Полиция отводит в автобусы и журналистов в жилетах прессы и с редакционными заданиями. Среди них есть корреспонденты «Фонтанки», их пока отпускают после проверки документов. Однако сотрудник Закс.Ру Андрей Окунь сообщил, что его и еще нескольких коллег «увозят в Кронштадт».
Напомним, ровно неделю назад на Невском проспекте также задерживали людей — тогда несогласованная акция против операции на Украине приобрела форму гуляний по центру города.