«Петербург с таких ракурсов вам не покажут ни на одной экскурсии». Жители 35 регионов страны будут участвовать в ЗСД Фесте

⁃ Побывать в мае в Петербурге и не воспользоваться возможностью прокатиться на велосипеде по ЗСД — значит лишить себя половины удовольствия, — делится мыслями в социальных сетях житель Калининграда. — Это по сути отдельный туристический маршрут, отдельное приключение. Петербург с таких ракурсов вам не покажут ни на одной экскурсии.

ЗСД Фонтанка Фест по праву можно назвать общероссийским событием. Уже к 11 марта свое участие в фестивале подтвердили жители 35 регионов страны. На трассу Западного скоростного диаметра 21 мая готовятся выйти представители Москвы и Калининграда, Казани и Владивостока. Будут на фестивале жители Новосибирска, Вятки, Ханты-Мансийска, Краснодара и Коряжмы. Представлены почти все города Северо-Запада России.

И это действительно так. Турфирмам города давно уже стоит включать маршруты нашего фестиваля в свои туристические программы. Ведь помимо красивых пейзажей, гостей города ждет и особая «фестивальная» атмосфера.



⁃ Мы знаем, что в некоторых городах готовятся к участию целые команды как легкоатлетов, так и велосипедистов, — говорит куратор фестиваля Дмитрий Витковский, — и мы рады таким инициативам. ЗСД Фест несомненно станет незабываемым событием для жителей многих российских городов, ведь эта история уникальна.



Напоминаем, что фестиваль ЗСД Фонтанка Фест пройдет в Петербурге 21 мая. Программа включает в себя легкоатлетические забеги на 10 и 21,1 километров и велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. Сегодня об участии в фестивале заявили уже более трех тысяч человек. Регистрация на мероприятие продолжается, и она доступна на сайте RegPlace. Вся информация о событии на официальной странице фестиваля https://zsdfest.ru и в социальных сетях.

