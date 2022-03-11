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Путин: СССР все время жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов

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Президент России Владимир Путин считает, что преодоление последствий санкций пойдет на пользу Москве и Минску. Свою уверенность в этом он выразил на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными, в конечном итоге [это] пойдет на пользу, как это было в предыдущие годы», — заявил глава РФ 11 марта.

Путин добавил, что попытки ограничить или сдержать развитие России «предпринимались всегда, предпринимаются и сейчас», но их масштаб намного превышает прежний.

«Не надо говорить, переживем или не переживем санкции. Мы их переживали сколько угодно. Нам надо отстроить нашу экономику. Обойдемся без них. У нас все есть для того, чтобы нормально жить и работать», — отметил белорусский президент Александр Лукашенко.

Владимир Путин также обратился к истории страны и заявил, что СССР «все время жил в условиях санкций», однако «развивался и добивался колоссальных успехов».

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Комментарии (54)

Ingria
на спец пайке чего же не пережить и тогда и сейчас
5-я колонна
Прав! Истинный художник (пролетарий, крестьянин, интеллигент...) должен быть постоянно голодным.
Лаймовый
Был настолько успешен, что даже развалился
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