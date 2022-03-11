Путин: СССР все время жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов

Президент России Владимир Путин считает, что преодоление последствий санкций пойдет на пользу Москве и Минску. Свою уверенность в этом он выразил на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.



«Приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными, в конечном итоге [это] пойдет на пользу, как это было в предыдущие годы», — заявил глава РФ 11 марта.



Путин добавил, что попытки ограничить или сдержать развитие России «предпринимались всегда, предпринимаются и сейчас», но их масштаб намного превышает прежний.

