Путин: СССР все время жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов

Президент России Владимир Путин считает, что преодоление последствий санкций пойдет на пользу Москве и Минску. Свою уверенность в этом он выразил на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«Приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными, в конечном итоге [это] пойдет на пользу, как это было в предыдущие годы», — заявил глава РФ 11 марта.
Путин добавил, что попытки ограничить или сдержать развитие России «предпринимались всегда, предпринимаются и сейчас», но их масштаб намного превышает прежний.
«Не надо говорить, переживем или не переживем санкции. Мы их переживали сколько угодно. Нам надо отстроить нашу экономику. Обойдемся без них. У нас все есть для того, чтобы нормально жить и работать», — отметил белорусский президент Александр Лукашенко.
Владимир Путин также обратился к истории страны и заявил, что СССР «все время жил в условиях санкций», однако «развивался и добивался колоссальных успехов».