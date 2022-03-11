Куда пойти 11–13 марта: «театрализованная реальность», былины в музее и анимация со всего света

Лучшие события для детей и взрослых — в подборке «Фонтанки».

Актуальное

Курентзис обращается к «патетическому» 12 марта, 6+

«Метаморфозы» Рихарда Штрауса и симфонию № 6 «Патетическую» Петра Чайковского в субботу в Большом зале Филармонии исполнит симфонический оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Такие концерты проходят не часто, и билеты, как правило, быстро расходятся среди поклонников коллектива.



Фото: philharmonia.spb.ru Поделиться Поделиться







Реальная жизнь — сюжеты на сцене 12–13 марта

Основой театрального фестиваля «Реверберация-2» на Новой сцене Александринки стали шесть документальных пьес. Несмотря на разное авторство, все сюжеты объединяются в один цикл благодаря заголовкам, повторяющим библейские заповеди: «Не убий», «Не укради», «Не прелюбодействуй», «Возделывай землю, из которой ты взят», «Не сотвори себе кумира» и «Возлюби ближнего твоего». Герои каждой из пьес — реальные люди, которые переживают трагедии и живут в эпоху перемен. Воры, наёмники, дети-артисты, жители коммуналки. В театральный формат их истории превратили магистранты РГИСИ под руководством доцента кафедры драматургии Натальи Скороход и режиссёры мастерской Николая Рощина. Вход на показы свободный, по регистрации на сайте Александринки. Все спектакли рассчитаны на разный возраст — от 12+ до 18+.



«Дрейф» как путь к идентичности До 11 апреля, 6+

Мысль о том, что идентичность рождается в пути, в работе художников-перформансистов, можно сказать, классическая. «Бабушка» жанра, Марина Абрамович, прошла по Великой китайской стене больше 2 000 километров навстречу своему возлюбленному и за это время поняла, что их отношения исчерпали себя. Художница Йоко Оно предлагала зрителям нарисовать карту воображаемого пространства, а затем пройтись с ней по реальному городу. Выставка The Storyteller в галерее Anna Nova — современное обращение к той же теме. Художницы из России и Финляндии Устина Яковлева и Сильвия Явен задокументировали собственный путь по берегу Финского залива. «Дрейф» они совершили в поисках внутренней опоры, а по пути собирали «артефакты» — камни и ракушки. Каждая вещица стала частью большой инсталляции, увидеть которую можно бесплатно.



Фото: annanova-gallery.ru Поделиться Поделиться







Герои встретились в музее До 19 апреля, 6+

Больше сотни произведений, посвящённых героям в разных культурах, а ещё царству мёртвых, показывают на масштабной выставке в Музее истории религии. Скульптуру, графику, элементы декоративно-прикладного искусства кураторы собирали по частным коллекциям и объединили смысловые элементы темой «Путешествие в мир мифа, эпоса, сказки». Каждый персонаж в залах — со своей непростой историей: в финском эпосе «Калевала» кузнец Ильмаринен выковал небесный свод, русские богатыри то и дело спасали родную землю от чудовищ, а, например, в скандинавских легендах богиня Фрейя учила человечество магии.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Узнать новое

«Рокапопс» и «Мумий Тролль» 11 марта, 19:00, 18+

Николай Овчинников и Владимир Завьялов уже традиционно проведут вечер в интеллект-центре «Охта-8» за обсуждением музыки. В эту пятницу вспомнят, как однажды неточность перевода во время гастролей «Мумий Тролля» породила термин «рокапопс» и помогла прекратить войну враждующих жанров.

Этнографический покажет драгоценности 11 и 13 марта, 14:30, 12+

С приходом весны в Российском этнографическом музее запустили новую образовательную программу. На экскурсии «Магия украшений» посетителей пускают в Особую кладовую, рассказывают о женских украшениях российских народов и о верованиях. Легенды связаны с различными материалами, от жемчуга до серебряных монет с Поволжья.



Фото: ethnomuseum.ru Поделиться Поделиться







Лурье проведёт по Ждановке 12 марта, 14:00, 12+

Экскурсовод и лектор Софья Лурье собирает компанию для прогулки-экскурсии в окрестностях реки Ждановки. Присоединившимся расскажет о том, где находится самая впечатляющая петербургская Горгона Медуза или что такое «ждановская жидкость», бутылёк с которой Рогожин оставил у тела Настасьи Филипповны в «Идиоте».



Миф о красоте разложат на части 12 марта, 15:00, 16+

В пространстве «Ферма Бенуа» искусствовед и куратор Анастасия Пронина выступает с лекцией «Миф о красоте: стереотипы, войны и искусство». Речь пойдёт о том, как на идеалы красоты влияют политика и личные интересы. Обязательна регистрация.

«Мимоходец» развеселит мелочами 12 марта, 19:00, 18+

Латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ, прославился в 2010-х годах, публикуя юмористические миниатюры и заметки в сети. Актёры театра «Нити» в Вавилов Лофте устраивают тематический квартирник «Мимоходец» для тех, кто ценит такой жанр, в формате «встречи старых друзей». На вечере собираются искать юмор в рутине, петь романсы, танцевать и пересказывать любимые рассказы Сэ. Самого автора не стало в 2021 году.



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В театре влюбят в лжецов 13 марта, 16:00, 16+

Театральный критик и педагог Полина Степанова вдохновилась грядущей премьерой — спектаклем по пьесе Григория Горина «Тот самый М.» в театре «На Литейном» — и организовала лекцию «о самых обаятельных лжецах в истории театра и кинематографа». Героями в числе прочих стали барон Мюнхгаузен из рассказов Рудольфа Эриха Распе, Ходжа Насреддин из дилогии Леонида Соловьёва и даже Пеппи Длинныйчулок из книг Астрид Линдгрен.



Фотографы познакомят со звездой фэшн-съёмок 13 марта, 13:00, 18+

На этих выходных фотостудия «8.24» превращается в своего рода мини-лекторий. В воскресенье искусствоведы и активисты соберутся на площадке, чтобы обсудить работы Хельмута Ньютона — провокатора, фэшн- и ню-фотографа, одного из классиков XX века. Немецкий и австралийский мастер снимал звёзд для Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Vanity Fair, Oui и Playboy и прославился умением идеально балансировать на границе вульгарности и изящности. До 17 апреля его снимки экспонируются в «Эрарте».



Фото: erarta.com Поделиться Поделиться







В библиотеке — о квартирном вопросе 14 марта, 19:00, 12+

«Хрущев соединил ванную с туалетом, но не успел соединить пол с потолком»: такие шутки о прелестях жизни в хрущёвках циркулируют в народном фольклоре. На лекции в библиотеке имени Маяковского историк Дмитрий Гусаров, который много лет изучает советскую архитектуру, объяснит, почему, несмотря на некоторые особенности, обитателям хрущевок в Союзе завидовали. А также подскажет, где искать первое такое здание в Петербурге и как площадь квартир определяла мироустройство их жителей. Вход на встречу свободный.



Послушать музыку

«Калинов мост» собирается праздновать 12 марта, 20:00, 16+

К этому уик-энду «Калинов мост» осталась одной из немногих групп, готовых проводить концерты без переносов. В «Космонавте» рокеры отметят 35-летие коллектива программой «Золото песен. Лучшее!».



В Филармонии вечер оперы 13 марта, 19:00, 6+

Весенний гала-концерт с солистами Мариинского, Михайловского и других театров — в Малом зале Филармонии воскресным вечером. В программу вошли, например, увертюра к опере «Свадьба Фигаро» Моцарта, ария Германа из «Пиковой дамы» Чайковского, «Летучая мышь» — увертюра к оперетте Иоганна Штрауса-сына, вальс Джульетты из «Ромео и Джульетта» Гуно, а также более редкие вещи. На сцену выйдут сопрано Анастасия Калагина, меццо-сопрано Екатерина Сергеева, тенор Александр Трофимов. Играет симфонический оркестр Singolo Orchestra. За дирижёрским пультом Ярослав Забояркин.

На экране

Крис Пайн станет наёмником С 10 марта, 18+

Среди немногочисленных зарубежных новинок в прокате — «Наёмник» с Крисом Пайном в главной роли. Актёр, известный по «Стар-треку» и «Чудо-женщине», в фильме режиссёра Тарика Салеха играет военного в отставке, который принимает предложения вступить в загадочную тайную организацию.



Автор: youtube.com/M distribution

«Про уродов и людей» — по спецзаказу 11 марта, 21:50, 16+

Спецпоказ драмы «Про уродов и людей» Алексея Балабанова запланирован на пятничный вечер в «Авроре». На экране — обратная сторона Петербурга, несчастливые семьи, «фотографический театр Маркиза де Сада» и сиамские близнецы.

Мировая анимация — в «Родине» До 13 марта, 16+

Тем временем в «Родине» показывают лучшие фильмы из программы Лондонского фестиваля независимой анимации LIAF. В программе этого года девять короткометражек в разной стилистике и на актуальные темы — от проблем экологии («Суп») до миграции и поисков идентичности («Надеемся, возвращаться не придется», «Со-Познание», «Сестры», «История Сэма»). Все ленты показывают за один сеанс на языке оригинала с субтитрами.

