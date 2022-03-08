Присоединиться к «дрейфу» вдоль Финского залива в поисках идентичности зовут художницы из России и Финляндии

Над выставкой The Storyteller вместе работали художницы из России и Финляндии Устина Яковлева и Сильвия Явен. В нынешних непростых условиях, когда российский зритель лишается зарубежных проектов, российско-финское осмысление локальности обещает какое-никакое успокоение.

Проект Устины и Сильвии посвящён острову Котлин и окружающей его среде. Это история о том, как «справиться с обыденностью холодного скандинавского мира». Проект — задокументированный «дрейф» художниц вдоль берега Финского залива, и по пути они собирали артефакты — например, морские раковины, — которые стали частью хрупкой инсталляции из стекла. Её вы также сможете увидеть на выставке.

Организаторы обещают «сказочный рассказ-воспоминание», погрузиться в который помогут природные материалы нашего региона, прикладное искусство, видео. При этом «The Storyteller» вовсе не кажется осколком насыщенной культурной жизни, которая будто вот-вот просядет. Это негромкий разговор о локальности, с которой мы остаёмся. Рефлексировать и искать идентичность на берегу Финского залива мы можем сколько угодно при любых условиях.



Выставка «The Storyteller» пройдёт с 9 марта по 11 апреля в галерее Anna Nova. Вход свободный. Подробности — на сайте галереи.



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Анастасия Семенович

