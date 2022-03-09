В Маяковке расскажут, почему европейцы завидовали обитателям хрущевок

Пятиэтажка с малогабаритными квартирами, совмещенными санузлами, потолками в 2,5 м, без лифтов. Бытует мнение, что хрущевки — «панельки». На самом деле есть и из блоков, и из кирпича. А у первых хрущевок потолки были существенно выше. По сравнению с кирпичными сталинками новые строения конца 1950-х были хрущобами. Но по сравнению с другими сталинками (строившимися в сталинское время деревянными многоквартирными двухэтажками-бараками) — прогрессивным шагом. Который к тому же помогал воплотить в жизнь лозунг «каждой семье — отдельную квартиру». Сейчас доля хрущевок в жилом фонде Петербурга не так и велика, но название на слуху больше, чем какого-нибудь другого типа строения. И ни один другой вид строений не отпечатался так в фольклоре: «Хрущев соединил ванну с туалетом, но не успел соединить пол с потолком» и т. п.

