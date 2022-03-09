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В Маяковке расскажут, почему европейцы завидовали обитателям хрущевок

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Историк советской архитектуры Дмитрий Гусаров убежден, что хрущевки — выдающийся тип зданий. 14 марта узнаем почему. Бесплатно, 12+

Фото: wikipedia.org
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Пятиэтажка с малогабаритными квартирами, совмещенными санузлами, потолками в 2,5 м, без лифтов. Бытует мнение, что хрущевки — «панельки». На самом деле есть и из блоков, и из кирпича. А у первых хрущевок потолки были существенно выше. По сравнению с кирпичными сталинками новые строения конца 1950-х были хрущобами. Но по сравнению с другими сталинками (строившимися в сталинское время деревянными многоквартирными двухэтажками-бараками) — прогрессивным шагом. Который к тому же помогал воплотить в жизнь лозунг «каждой семье — отдельную квартиру». Сейчас доля хрущевок в жилом фонде Петербурга не так и велика, но название на слуху больше, чем какого-нибудь другого типа строения. И ни один другой вид строений не отпечатался так в фольклоре: «Хрущев соединил ванну с туалетом, но не успел соединить пол с потолком» и т. п.

Дмитрий Гусаров расскажет о хрущевках не только как о жилье, но как об особом мироустройстве, подскажет, где в нашем городе искать первую хрущевку и почему габариты именно такие. Собираемся в Маяковке (наб. р. Фонтанки, 44, Медиахолл) 14 марта на заседании клуба «Встречи с Петербургом». Подробности на сайте библиотеке в разделе «Мероприятия». Начало в 19:00.

Александра Шеромова

Фото: wikipedia.org

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Комментарии (1)

MinimumLaw
Малоэтажное жилищное строительство с неплохой квартирографией - 4 квартиры на этаже, 2 однушки, двушка и трешка. И санузел не у всех совместный. Привет нынешним студиям и однушкам. Из реально плохого разве сто крайне маленькая кухня. В остальном еще большой вопрос что комфортнее для проживания.
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