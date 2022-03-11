Александринский театр проведет фестиваль об этических нормах XXI века

На Новой сцене Александринского театра 12 и 13 марта пройдет фестиваль «Реверберация — 2» в рамках программы «Современная драматургия».Зрителям представят шесть эскизных показов по документальным пьесам, которые были созданы магистрантами РГИСИ драматургической программы под руководством Натальи Скороход и режиссёрами мастерской Николая Рощина.

Как определяют организаторы фестиваля: «В условиях прыгающего вперёд и назад, несущегося в неизвестном направлении мира мы пытаемся понять, можно ли сейчас жить по старым правилам, или давно пора пересмотреть их? Работают ли, актуальны ли сегодня заповеди древних для обычного человека в контексте жизни в современной России? Каждый из эскизов исследует ту или иную заповедь».

Над эскизами работали артисты Александринского театра Александр Лушин, Ольга Белинская, Анастасия Пантелеева, Валерий Степанов, а также артисты театра Поколений, СХТ, Левендаль, Мюзик-Холла. После каждого показа состоится обсуждение с постановочной командой, его модератором выступит театровед, доктор искусствоведения Татьяна Джурова.



Также в рамках фестиваля состоится презентация нового выпуска научного альманаха «Театрон» о различных видах театра и способах работы драматурга внутри театральных форм.



К сожалению события, которые происходят сейчас в мире, делают эскизы не просто театральными размышлениями на актуальные темы.



Так эскиз «Теория вероятностей» (12+) ставит вопросы о том, есть ли границы применения оружия у тех, кто имеют к нему доступ? должно ли быть «добро с кулаками»? А эскиз «Мавзолей» (12+) поднимает тему советских травм и того, готовы ли мы расстаться с ними. Эскиз «Место, где я живу» (18+) представляет коммунальную квартиру как модель мира, а войну как единственный способ коммуникации между людьми в этом мире.

