Музей истории религии предлагает путешествие в мир мифов и сказок

Выставку «Вслед за героем. Путешествие в мир мифа, эпоса, сказки» составят произведения живописи, книжной и станковой графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Организаторы отмечают, что это один из самых масштабных проектов музея за последнее время. Всего вы сможете увидеть более ста двадцати экспонатов, некоторые из них специально для выставки предоставили частные коллекционеры или авторы.
Проект представят два раздела, первый будет посвящён герою — главной фигуре любого мифа, эпоса или сказки. Именно герой преобразовывает мир: добывает огонь, как Прометей, устанавливает правила для мира людей. В скандинавских мифах Фрейя учила людей колдовать, а в финском эпосе «Калевала» кузнец Ильмаринен выковал небесный свод. Также герой выступает богатырем: побеждает силы зла и хаоса, как Персей, Тесей или Геракл. Сюда же относятся русские богатыри, которые традиционно выступают избавителями родной земли. Этот раздел также расскажет о сказителях — хранителях устных преданий.
Второй раздел кураторы посвятили «Царству мертвых», которое играет большую роль почти во всех сказаниях. Герои, о которых мы говорили выше, традиционно встречают стража этого Царства: Гермеса и/или Харона в античной мифологии, Бабу-ягу — в русских народных сказках. Это всегда сложные, «пограничные» персонажи, которые не принимают конкретную сторону. Например, Горлум во «Властелине колец» восходит к этой же традиции.
Выставка «Вслед за героем. Путешествие в мир мифа, эпоса, сказки» пройдёт в Музее истории религии с 11 марта по 19 апреля 2022 года.
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Анастасия Семенович