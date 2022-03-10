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Медведицы бурые просыпаются в Петербурге и ползут прямо по снегу

Ещё одна примета весны: в Петербурге начали просыпаться «подснежники» в мире насекомых — гусеницы бабочки Phragmatobia fuliginosa. Их также называют медведица бурая, медведица подвижная или толстянка бурая.

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О необычной встрече рассказывает 10 марта зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре». Он увидел гусеницу прямо на снегу в заказнике «Сестрорецкое болото».

«Хищные медведицы в нашем регионе ещё спят, а вот эта гусеница уже проснулась! У бабочки «бурой медведицы» впадает в зимнюю спячку именно гусеница. А просыпается она первой, чтобы опередить конкурентов в поедании молодых проростков одуванчика и крапивы», — рассказывает Павел Глазков. К лету эта гусеница превратится в небольшую ночную бабочку, размах крыльев — 3 см.

Фото:
Каждой твари по паре / Павел Глазков

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