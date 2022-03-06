Ленинградский зоопарк изменил режим работы

С сегодняшнего дня Ленинградский зоопарк перешел на весенний режим работы, сообщает официальный сайт учреждения.



С 6 марта по выходным и праздничным дням обитатели ждут посетителей на час дольше — 10:00 до 18:00. Продлили на час и работу касс — билеты на осмотр коллекции будут продавать с 10:00 до 17:00.

В будние дни режим работы сохранится прежний: с 10:00 до 17:00 — осмотр коллекции, с 10:00 до 16: 00 — работа касс.

Весна вступила в свои права и в ботаническом саду ЛТУ: здесь уже запели ястребы и тетерева.