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Ленинградский зоопарк изменил режим работы

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С сегодняшнего дня Ленинградский зоопарк перешел на весенний режим работы, сообщает официальный сайт учреждения.

С 6 марта по выходным и праздничным дням обитатели ждут посетителей на час дольше — 10:00 до 18:00. Продлили на час и работу касс — билеты на осмотр коллекции будут продавать с 10:00 до 17:00.

В будние дни режим работы сохранится прежний: с 10:00 до 17:00 — осмотр коллекции, с 10:00 до 16: 00 — работа касс.

Весна вступила в свои права и в ботаническом саду ЛТУ: здесь уже запели ястребы и тетерева.

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