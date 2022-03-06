Похолодание не пугает птиц. В Петербурге запели ястребы и тетерева

На фоне похолодания, пришедшего в последние дни в Петербург, у птиц наступает активная пора. Несмотря на минусовые температуры, тетерева собираются на токовищах, а некоторые даже вступают в драку. Внимательные бёрдвотчеры могут услышать и голос ястреба-тетеревятника.

Молодой ястреб поселился в ботаническом саду ЛТУ. Там фотографу Антону Кубышкину удалось услышать его пение. Видео опубликовано 6 марта в YouTube-канале Bird SPb and Russia.



«Этот молодой ястреб уже готов стать взрослым. Все оперение пока еще молодой птицы, кроме одного пера. На этом пере видны полосочки. Через какое-то время вся грудь станет полосатой», — пишет фотограф в паблике «Птицы СПб и России».



Тетерева (на них охотятся ястребы-тетеревятники) начали собираться на токовищах во Всеволожском районе, под Петербургом, хотя активная фаза брачных игр начнется примерно через месяц, рассказывает зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре». Пока самцы присматриваются к месту брачных баталий: кто-то молча сидит на снегу, а кто-то начинает вступать в драки. Брови у тетеревов сейчас еле заметны, но уже через месяц они нальются кровью и увеличатся в размере в десятки раз — так они, наряду с песнями, привлекают невест. Самки — тетерки — начнут посещать ток только в апреле.