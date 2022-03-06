Оттепели не ждите. Синоптики дали Петербургу прогноз на 8 марта

Синоптическая ситуация в Петербурге в воскресенье, 6 марта, определяется тыловой частью циклона, куда поступают разрозненные массивы снеговых облаков и более свежий воздух с температурным фоном в пределах нормы климата, сообщает Центр «ФОБОС».
В городе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Ветер 4–9 м/с, порывистый. Температура воздуха 0 — плюс 2 градуса (по данным СЗ УГМС на 15:00 — плюс 0,1), по области от минус 2 до плюс 3 градусов. Атмосферное давление пониженное — 756 мм рт. ст.
В понедельник, 7 марта, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью будет минус 3–5 градусов, днём минус 1–3, местами небольшой снег. А в ночь на 8 марта, праздник весны, Международный женский день, — уже 11–13 градусов мороза, местами до 15, днём тоже холодно — минус 4–6. Существенных осадков не ожидается, ветер слабый.