Россияне рассказывают, что RuTracker снова работает. Но пока не у всех

Пользователи Сети сообщают, что в России разблокировали один из крупнейших торрент-трекеров RuTracker.



Также сайт пропал из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора. При этом заработал он далеко не у всех, часть российских пользователей все еще не могут на него зайти.



В ноябре 2015 года Мосгорсуд вынес решение о «пожизненной» блокировке RuTracker. Большинство российских провайдеров заблокировали прямой доступ к сайту. «Пираты» все равно пользовались им через VPN.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможность разрешить использование пиратского ПО в России из-за санкций Запада.

