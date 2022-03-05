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Россияне рассказывают, что RuTracker снова работает. Но пока не у всех

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Пользователи Сети сообщают, что в России разблокировали один из крупнейших торрент-трекеров RuTracker.

Также сайт пропал из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора. При этом заработал он далеко не у всех, часть российских пользователей все еще не могут на него зайти.

В ноябре 2015 года Мосгорсуд вынес решение о «пожизненной» блокировке RuTracker. Большинство российских провайдеров заблокировали прямой доступ к сайту. «Пираты» все равно пользовались им через VPN.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможность разрешить использование пиратского ПО в России из-за санкций Запада.

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Комментарии (21)

266410437
От торрентов винчестеры рассыпаются, а они тоже теперь дефицитны.
Ганс-Дитрих Геншер
rt не пашет
Newfie
Через тор доступ и не прекращался.
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