«Ситуация требует смелых мер». В Кремле допустили использование пиратского ПО в России

В России могут разрешить использовать нелицензированное программное обеспечение в ответ на санкции. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Планы верстаются. Сейчас достаточно оперативно работает правительственный штаб, который возглавил Мишустин. Идут регуляционные консультации и с президентом. Там предусмотрен целый набор мер. Ситуация экстраординарная для экономики, и она требует экстраординарных мер, нестандартных, смелых. И тех мер, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — сказал он.

