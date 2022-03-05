«Ситуация требует смелых мер». В Кремле допустили использование пиратского ПО в России

В России могут разрешить использовать нелицензированное программное обеспечение в ответ на санкции. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Планы верстаются. Сейчас достаточно оперативно работает правительственный штаб, который возглавил Мишустин. Идут регуляционные консультации и с президентом. Там предусмотрен целый набор мер. Ситуация экстраординарная для экономики, и она требует экстраординарных мер, нестандартных, смелых. И тех мер, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — сказал он.
Также Песков назвал «экономическим бандитизмом» санкционную политику Запада в отношении России. В Кремле заверили, что Москва будет этому противостоять.
Ранее Минцифры открестилось от предложения использовать пиратское ПО. В ведомстве заявили, что не поддерживают подобные меры.