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«Ситуация требует смелых мер». В Кремле допустили использование пиратского ПО в России

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В России могут разрешить использовать нелицензированное программное обеспечение в ответ на санкции. Об этом 5 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Планы верстаются. Сейчас достаточно оперативно работает правительственный штаб, который возглавил Мишустин. Идут регуляционные консультации и с президентом. Там предусмотрен целый набор мер. Ситуация экстраординарная для экономики, и она требует экстраординарных мер, нестандартных, смелых. И тех мер, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — сказал он.

Также Песков назвал «экономическим бандитизмом» санкционную политику Запада в отношении России. В Кремле заверили, что Москва будет этому противостоять.

Ранее Минцифры открестилось от предложения использовать пиратское ПО. В ведомстве заявили, что не поддерживают подобные меры.

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Комментарии (16)

PochKolp
Ура. Юнона возвращается! А на чем программы пиратские продавать будут? На дисках или на дискетах?
Piter Russo
Проголосовал бы на выборах за Пиратскую партию России, если бы она была зарегистрирована и участвовала в выборах.
pagero999
все верно, пора возрождать лозунг "грабь награбленное"!)) понятное дело, что это "костыль", а не решение, но этого хватит продержаться. А в ИТ сейчас вливания пойдут серьезные ускоренными темпами. И это хорошо
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