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Минцифры опровергло предложение об отмене ответственности за нелицензированное ПО

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта.

«Министерство <...> не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их», — приводит 5 марта ТАСС заявление Минцифры.

В ведомстве заверили, что обсудят этот вопрос с Минэкономразвития. Минцифры подчеркнуло, что выступает за переход на российское ПО.

Газета «Коммерсантъ» сегодня, 5 марта, сообщила, что в России могут отменить ответственность за нелицензированное ПО.

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Комментарии (5)

cupuyca
Sci-hub когда разблокируют? Помню, когда пропихивали закон о блокировке сайтов, нам рассказывали, что это с целью ограждения детей от опасной информации. В итоге заблокировали сайт с научными статьями в свободном доступе по требованию американского издательства.
Piter Russo
Весь софт (за исключением вредоностного) что попал в интернет должен свободно распространяться без каких либо ограничений.
Maria_30
Министерство, может, и отвергло, но мы намек поняли и приняли к сведению)))
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