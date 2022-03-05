Минцифры опровергло предложение об отмене ответственности за нелицензированное ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта.



«Министерство <...> не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их», — приводит 5 марта ТАСС заявление Минцифры.



В ведомстве заверили, что обсудят этот вопрос с Минэкономразвития. Минцифры подчеркнуло, что выступает за переход на российское ПО.

