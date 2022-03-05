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«Коммерсантъ»: В России могут отменить ответственность за нелицензированное ПО

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Российские власти пытаются смягчить уход из страны иностранных технологических гигантов.

«Власти предлагают отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, «принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции», — сообщает 5 марта «Коммерсантъ».

Освобождение от ответственности будет касаться только тех продуктов, у которых нет российских аналогов.

Такой шаг должен помочь смягчить удар от приостановки деятельности в стране Microsoft, IBM, Intel и Oracle.

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Комментарии (31)

AlBerkut
Офигеть, мой комментарий вчерашний тут прочитали и в новости. 😎
Ну, это самое, я готов в одиночку заменить и госдуру (эффективность своей работы гарантирую, 146%), и президента, всё в одном лице😉😎😂😂
Leo.S
Офигеть, легализация пиратства.
Modest_5e4ce41f7533b
Если взять и кое-что декомпилировать, наставить своих иконок и прочей бижутерии, то это уже не воровство, а импортзамещение отечественным продуктом.
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