«Коммерсантъ»: В России могут отменить ответственность за нелицензированное ПО

Российские власти пытаются смягчить уход из страны иностранных технологических гигантов.



«Власти предлагают отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, «принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции», — сообщает 5 марта «Коммерсантъ».



Освобождение от ответственности будет касаться только тех продуктов, у которых нет российских аналогов.



Такой шаг должен помочь смягчить удар от приостановки деятельности в стране Microsoft, IBM, Intel и Oracle.

