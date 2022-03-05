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Компания Adobe решила прекратить все продажи продуктов и услуг в России

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Компания Adobe решила прекратить все продажи продуктов и услуг в России. Соответствующее заявление от лица генерального директора корпорации Шантану Нарайена было опубликовано в корпоративном блоге.

«Мы соблюдаем правительственные санкции, введенные Соединенными Штатами, Европейским союзом и Соединенным Королевством, чтобы гарантировать, что продукты и услуги Adobe не используются запрещенными лицами. Кроме того, мы прекращаем доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских СМИ, контролируемых правительством», — гласит сообщение.

Так, оформленные ранее подписки продолжат действовать до истечения срока, однако продлить ее или купить софт уже не получится.

Ранее продажи товаров и предоставление услуг в России решила приостановить американская компания Microsoft, которая производит компьютерную технику и является разработчиком ОС Windows. Решение связано с событиями на Украине.

2 марта о приостановке работы в России заявила компания Oracle. Это второй по величине доходов производитель программного обеспечения в мире после Microsoft.

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Комментарии (4)

Avs7153
Помнится, покупал я акробата...
SlawaPiter
Это более чем серьезно...
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