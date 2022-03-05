Компания Adobe решила прекратить все продажи продуктов и услуг в России. Соответствующее заявление от лица генерального директора корпорации Шантану Нарайена было опубликовано в корпоративном блоге.



«Мы соблюдаем правительственные санкции, введенные Соединенными Штатами, Европейским союзом и Соединенным Королевством, чтобы гарантировать, что продукты и услуги Adobe не используются запрещенными лицами. Кроме того, мы прекращаем доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских СМИ, контролируемых правительством», — гласит сообщение.

