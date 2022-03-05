Cartier, Chanel и Hermes приостанавливают торговлю в России

«Cartier выражает глубокие соболезнования нашим коллегам, их семьям и друзьям, которых коснулась трагическая ситуация на Украине... Учитывая нынешнюю глобальную ситуацию, мы с сожалением остановили нашу работу на Украине 24 февраля и приостановили коммерческую деятельность в России 3 марта», — цитирует 5 марта заявление ювелирного дома РИА Новости .

«Франс Пресс» передаёт, что Hermes закрыл бутики с 4 марта. Модный дом Chanel, у которого в России 17 бутиков, заявил, что «серьезная неопределенность и сложности в работе» вынудили его закрыть магазины, прекратить поставку товаров в Россию и приостановить интернет-торговлю.



Люксовая группа LVMH, известная по бренду Louis Vuitton, как уже писала «Фонтанка», закрывает магазины с 6 марта.

