FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -2
105.81р116.53р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Cartier, Chanel и Hermes приостанавливают торговлю в России

6
Печать

Ювелирный дом Cartier приостановил коммерческую деятельность в России. Закрыты и магазины французских модных домов Chanel, Hermes, Louis Vuitton.

«Cartier выражает глубокие соболезнования нашим коллегам, их семьям и друзьям, которых коснулась трагическая ситуация на Украине... Учитывая нынешнюю глобальную ситуацию, мы с сожалением остановили нашу работу на Украине 24 февраля и приостановили коммерческую деятельность в России 3 марта», — цитирует 5 марта заявление ювелирного дома РИА Новости.

«Франс Пресс» передаёт, что Hermes закрыл бутики с 4 марта. Модный дом Chanel, у которого в России 17 бутиков, заявил, что «серьезная неопределенность и сложности в работе» вынудили его закрыть магазины, прекратить поставку товаров в Россию и приостановить интернет-торговлю.

Люксовая группа LVMH, известная по бренду Louis Vuitton, как уже писала «Фонтанка», закрывает магазины с 6 марта.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

***_555
Как же сенаторки и депутатки? Из Дубая привезут?
AlBerkut
А чем ответит Россия? 🤔
Прекратит поставки в ЕС одеколона 'Красная Москва' и Шипр? И тройного тоже? 😉😂😂
Как там, если словами Трампа, 'выравниваем торговый баланс'?
VKuser86752872
Какая невосполнимая потеря. Еще одними товаро-музейными экспонатами - с ценами, похожими на номера телефонов, будет меньше. Там, в их бутиках, в основном, деньги левые отмывались, а большинству россиян и так были не по карману эти товары.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний