В России закрываются магазины иностранных сетей. Они уходят насовсем?

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







По состоянию на 4 марта продажи и поставки в Россию прекратили шведская сеть мебели и товаров для дома IKEA, испанский одежный ретейлер Mango и шведский H&M. Lego остановила поставки в Россию. Apple прекратила работу собственного онлайн-магазина, фирменная розница re:Store на время закрылась, но потом возобновила работу. Об уходе из России также объявила финская продуктовая сеть Prisma, но ее магазины пока работают. Также остановил продажи через интернет Nike. Британский fashion-ретейлер Marks & Spencer прекратил поставки для российских магазинов, которыми управляет в России турецкий франчайзи.



Так это приостановка или магазины закрылись насовсем?

Ситуация у всех разная. Пока определенно о намерении покинуть российский рынок заявила только Prisma. Компания пока разрабатывает план закрытия 16 магазинов, но обещает рассчитаться с сотрудниками «в соответствии с законодательством».

Менее решительно настроена IKEA. Компания объявила о приостановке как минимум на три месяца всего экспорта и импорта в Россию и Беларусь и всех производственных операций. При этом сотрудники продолжат работать на складах и получать зарплаты.

Mango заявила пока лишь о временном закрытии магазинов из-за «трудностей, связанных с транспортировкой и поставками», возможные сроки открытия не называются

H&M также говорит о временной приостановке работы. Компания «глубоко обеспокоена трагическими событиями в Украине», но отмечает, что «ситуация постоянно контролируется и оценивается». M&S высказался в схожем ключе.

Lego, Nike и Apple пока продаются в мультибрендовых магазинах, а также фирменной розницей, которой управляет российский партнер брендов Inventive Retail Group. Все торговые точки работают, сообщили в пресс-службе.



Каковы шансы, что работа магазинов возобновится?

Это будет зависеть от множества факторов, в том числе от того, как будет развиваться спецоперация на Украине, которая вызвала «экономический бойкот» России мировыми брендами.

Второй вопрос — экономический. Например, решительный уход Prisma объясняется тем, что в России компания приносила финским владельцам убыток. По ней сильно ударили российские антисанкции 2014 года, из-за которых она не смогла продавать заметную часть финского ассортимента, и ослабление рубля. Впрочем, группа SOK, владеющая Prisma, также заявила об уходе из России сети отелей Sokos, которые до пандемии были прибыльными. Но на туристов в нынешней ситуации тоже рассчитывать не приходится.

У других компаний, которые заявили об остановке работы, бизнес в России шел весьма неплохо. Сеть Mango принесла своим испанским владельцам прибыль даже в пандемийном 2020 году — 328,4 млн рублей. Данных за 2021 год пока нет. Всего у Mango в России 126 магазинов — около 10% мировой сети.



H&M Group (также управляет магазинами COS, Monki и др.) заработала в 2020 году 5,3 млрд рублей чистой прибыли. В России у компании более 150 точек, это седьмой показатель по числу открытых магазинов сети в мире.

«Бренды совершенно не заинтересованы терять российский рынок сбыта. И если для люксового сегмента доля России составляет менее 2%, то для ряда крупных европейских брендов массового сегмента эта доля уже более значительна и может достигать 10–15%», — комментировала Forbes генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Прибыль 14 юрлиц, связанных с головным материнским предприятием шведского концерна IKEA — Stichting INGKA Foundation, согласно отчетности за 2020 год, составила 8,5 млрд рублей. В отличие от остальной розницы, которая работала на арендованных площадях, у компании есть в России производства, склады, а также коммерческая недвижимость — торговые центры «Мега».

Если работа магазинов возобновится, то, значит, компании решили остаться?

К сожалению, тоже не факт. Экономическая ситуация в России может заметно ухудшиться из-за ослабления рубля. Покупательская способность может снизиться, а кроме того, если санкции не будут сняты или ослаблены, у зарубежных сетей могут продолжиться логистические трудности.



Ситуация на Украине может иметь отложенный эффект. После санкций 2014 года и резкого обвала рубля массовый уход иностранных брендов растянулся на несколько лет. В первую очередь закрылись франчайзинговые проекты, а также те ретейлеры, которые и так сокращали присутствие в России из-за плохих финансовых показателей. Из одежных брендов мы лишились, к примеру, New look, Jennyfer, Camaieu, Calliope, Sinequanone, Desigual и Seppala. Потом постепенно Россию покинули Stockmann (сейчас розничной сетью управляет российская компания, а торговый центр на Невском проспекте продан чешскому инвестору), финская сеть DIY «К-Раута» и продуктовый ретейлер Kesko.

Не исключено, что в этот раз иностранные сети тоже будут покидать Россию постепенно — по мере истечения договоров аренды либо как только найдут покупателя на свою недвижимость.

Как уход брендов можно предотвратить?

Пока российские власти дали иностранному бизнесу три варианта. Их 4 марта назвал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Первый — компания продолжает полноценно работать в России, в полном объеме обеспечивает поставки сырья и материалов для производственного процесса, выполняет обязательства перед сотрудниками.



Второй — иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнёров и потом смогут вернуться на рынок в РФ.

Третий — компания прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. Вице-премьер пояснил, что в этом случае российские власти будут вмешиваться в ситуацию через процедуру ускоренного банкротства. Главным приоритетом станет сохранение занятости и благополучие граждан.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

