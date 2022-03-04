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Белоусов: Полный уход иностранной компании из РФ будет восприниматься как умышленное банкротство

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Полный уход иностранной компании из России будет восприниматься как умышленное банкротство. Об этом 4 марта заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, власти РФ видят три варианта развития отношений с иностранными компаниями в сложившейся экономической ситуации — на фоне санкций ряда стран. Первый — компания продолжает полноценно работать в России, в полном объеме обеспечивает поставки сырья и материалов для производственного процесса, выполняет обязательства перед сотрудниками. Второй — иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнёров и потом смогут вернуться на рынок в РФ. Третий — компания прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников.

«В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса», — цитирует Белоусова РИА Новости.

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Комментарии (47)

Иван 2пырьев
перевод на картиночномемный: "Слышь, работать!"
Dmitry Antonov
Я вот что-то призадумался. Санкции в отношении России, на перспективу, разрабатывались уже давно, никто этого не скрывал, еще Трамп давным давно давал соответствующие указания. Их подготовка не была секретом для наших правителей. А сейчас такое ощущение, что никто там, наверху, совершенно не готов к ним, ни материально, ни технически, ни методически. Провал. Где была и чем занималась наша разведка и дипломаты за рубежом? Как можно было решиться на эту операцию, заведомо зная о санкционных последствиях, но не располагая знанием их сути и не имея возможности их безболезненного преодоления?
12983743123
Вы что не знаете капиталистов. Приползут обратно под разными предлогами и очень очень скоро. Сейчас обычная показуха.
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