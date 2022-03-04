Белоусов: Полный уход иностранной компании из РФ будет восприниматься как умышленное банкротство

Полный уход иностранной компании из России будет восприниматься как умышленное банкротство. Об этом 4 марта заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.



По его словам, власти РФ видят три варианта развития отношений с иностранными компаниями в сложившейся экономической ситуации — на фоне санкций ряда стран. Первый — компания продолжает полноценно работать в России, в полном объеме обеспечивает поставки сырья и материалов для производственного процесса, выполняет обязательства перед сотрудниками. Второй — иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнёров и потом смогут вернуться на рынок в РФ. Третий — компания прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников.

