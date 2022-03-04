Число беженцев из Донбасса за сутки выросло в разы

Количество жителей Донбасса, эвакуированных в Россию за период с 18 февраля, превысило 166 тысяч. За минувшие сутки оно увеличилось очень резко — сразу на 24 тысячи, то есть в пять раз, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые ведомства региона.



«По состоянию на утро 4 марта, с 18 февраля российскую границу из ДНР и ЛНР пересекли 166,7 тыс. человек. Почти 94 тыс. из них — граждане Украины, свыше 61 тыс. — России, 11,2 тыс. — других государств. <...> Если в течение последней недели ежедневно в среднем в Россию из ДНР и ЛНР прибывали по пять тысяч человек, то в течение минувшего дня их количество составило более 24 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

