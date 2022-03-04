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Число беженцев из Донбасса за сутки выросло в разы

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Количество жителей Донбасса, эвакуированных в Россию за период с 18 февраля, превысило 166 тысяч. За минувшие сутки оно увеличилось очень резко — сразу на 24 тысячи, то есть в пять раз, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые ведомства региона.

«По состоянию на утро 4 марта, с 18 февраля российскую границу из ДНР и ЛНР пересекли 166,7 тыс. человек. Почти 94 тыс. из них — граждане Украины, свыше 61 тыс. — России, 11,2 тыс. — других государств. <...> Если в течение последней недели ежедневно в среднем в Россию из ДНР и ЛНР прибывали по пять тысяч человек, то в течение минувшего дня их количество составило более 24 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

Растёт и число беженцев с Украины. В Чехии в связи с этим ввели режим ЧС.

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Комментарии (3)

Antivse
Имеющий мозг да проанализирует...
Даже из настоятельно рекомендованной к употреблению официальной информации можно делать выводы. Особенно, когда допустимая информация исходит не от профи своего дела, а от многочисленных попаполирователей, соотношение которых на серьезных постах к профи катастрофично для страны.
Mad__Max
А чего это вдруг, что там случилось что до этого не бежали почти, несмотря на все запугивания и уже давно объявленню эвакуацию, а тут вдруг побежали?

Неужели украинские фейки, о том что ситуация на фронте между армиями так называемых ДНР и ЛНР и ВСУ немножко поменялась немножко в другую сторону оказались не совсем фейками?
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