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Из-за потока украинских беженцев в Чехии ввели ЧС

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Режим чрезвычайной ситуации действует в Чехии с 4 марта в связи с резким ростом числа беженцев с Украины, передаёт ТАСС со ссылкой на информационное агентство CTK. По данным властей, в страну с Украины прибывают в среднем по 5 тысяч человек ежедневно.

«Режим ЧС вводим по чисто техническим причинам, чтобы мы могли обеспечить прием [и обеспечить всем необходимым] беженцев с Украины. Он никак не коснется чешских граждан. Мы вводим режим ЧС [только] для беженцев с Украины и для тех [граждан], которые задействованы в оказании им помощи», — заявил премьер-министр Петр Фиала.

Режим введён на 30 дней, не исключается, что он будет продлён.

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Комментарии (9)

Софокл Аристархович
Подождите!
Вы еще гопака пьяных укров на Влацлавской площади не видели!
274456443
Так вроде с цветами должны встречать освободителей, нет?
baddanZer
Молдаване уже взвыли от чубатых беженцев. Они там уже начали свои "порядки" устанавливать.
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