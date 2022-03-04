Из-за потока украинских беженцев в Чехии ввели ЧС

Режим чрезвычайной ситуации действует в Чехии с 4 марта в связи с резким ростом числа беженцев с Украины, передаёт ТАСС со ссылкой на информационное агентство CTK. По данным властей, в страну с Украины прибывают в среднем по 5 тысяч человек ежедневно.



«Режим ЧС вводим по чисто техническим причинам, чтобы мы могли обеспечить прием [и обеспечить всем необходимым] беженцев с Украины. Он никак не коснется чешских граждан. Мы вводим режим ЧС [только] для беженцев с Украины и для тех [граждан], которые задействованы в оказании им помощи», — заявил премьер-министр Петр Фиала.

