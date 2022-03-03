Водитель, задавивший пешехода на «зебре» на Таллинском, получил 1,5 года колонии

ДТП произошло 12 августа 2021 года в 21:27 в на Таллинском шоссе, 81. Водитель ехал по шоссе на LADA Largus от проспекта Маршала Жукова в сторону Рабочей улицы по участку, где велись дорожные работы. Движение в обоих направлениях было организовано по одной стороне проезжей части, и, чтобы объехать попутные и встречные машины, мужчина съехал на перекрытую сторону дороги и помчал по ней на скорости около 60–70 км/ч.

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор гражданину Узбекистана, который насмерть сбил пешехода летом 2021 года. Он решил объехать поток по зоне дорожных работ и не стал тормозить перед стоящим на «зебре» мужчиной. Об этом 3 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Приближаясь к регулируемому пешеходному переходу у дома 81, он не стал тормозить, хотя мог видеть стоявшего там пешехода. Вместо этого водитель продолжил движение с прежней скоростью, выехал на «зеленый» на переход и сбил его. Потерпевшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, а ночью 13 августа он скончался в больнице от сочетанной тупой травмы тела.

Вдобавок подсудимый, являясь гражданином Узбекистана, предъявил при проверке на месте ДТП подложный документ о регистрации. В отрывной части бланка, заполненной на его имя, значилось, что он проживает на Невском проспекте, однако на миграционном учете по этому адресу он не состоит и не состоял.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ), и использовании заведомо подложного документа (часть 5 статьи 327 УК РФ). Мужчину приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года и штрафу в размере 30 тысяч рублей.