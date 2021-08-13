За четверг, 12 августа, в Петербурге и Ленобласти произошло 406 дорожных аварий, в которых пострадали 23 человека и погибли двое. В том числе, в серьезную аварию в области попали двое старшеклассников.
Как сообщает 13 августа УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на петербургских дорогах за минувшие сутки было зафиксировано 327 ДТП, в том числе 13 с пострадавшими. Травмы получили 11 взрослых и двое детей. Один человек погиб. По информации «Фонтанки», в 21:57 у дома 81б по Таллинскому шоссе мужчина на автомобиле LADA Largus, двигаясь от Лиговского путепровода к Безымянной улице, сбил пешехода лет 50 на вид. Мужчина стоял на проезжей части в зоне пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В 2:50 13 августа он скончался в больнице.
В Ленобласти за сутки произошло 79 аварий, из которых пострадавшие были в восьми. Травмы получили 11 человек, в том числе один ребенок. Один человек погиб.
Как стало известно «Фонтанке», в 12:16 на 3-м километре автодороги «подъезд к п. Усть-Луга» в Кингисеппском районе 14-летний житель Усть-Луги, ученик 9-го класса местной школы, управляя мотоциклом BSE ZЗ Cross без номеров, уронил своего 16-летнего пассажира, тоже девятиклассника. Тот получил закрытую черепно-мозговую травму, внутреннюю гематому мозга и ссадины. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.