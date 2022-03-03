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Пропавшую месяц назад в Германии петербурженку нашли в чемодане по частям. Полиция знает, кто не смог его утопить

В Германии завершены поиски 32-летней петербурженки Екатерины Бауманн, пропавшей в начале февраля. К 3 марта у правоохранителей нет сомнений, что женщину убили.

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Как сообщили в полиции Бремерхафена, местный житель нашёл чемодан на набережной реки Везер возле отеля Sail City 1 марта, о находке рассказал сотрудникам. Внутри оказались «многочисленные части тела женщины». Тем же вечером родные опознали в ней Екатерину Бауманн.

В ведомстве уточнили, что совместно с прокуратурой расследуют убийство. Подозреваемый установлен. Сообщается, что улики против него косвенные, но их хватило для того, чтобы суд выдал ордер на арест.

«Муж арестован, дома произведён новый обыск, дом опечатан», — добавили близкие Екатерины в паблике, посвящённом её поискам.

Девушка вышла замуж и переехала в Германию более десяти лет назад. Брак не оказался счастливым, пара разводилась. Главным вопросом, по словам матери и подруг, было место проживания маленькой дочери.

До 10 февраля девочка оставалась с отцом, который утверждал, что жена куда-то вышла из дома в ночь на 5 февраля и не вернулась. После ребёнка забрала служба социальной опеки.

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Комментарии (10)

Airlomaxa
Жалкий Питерский плагиат.
AGP
Волнуюсь за судьбу "болотной феи" ™: раньше чуть ли не ежедневно обличала язвы и пороки, жить учила, и давно ни слуху, ни духу.
Надеюсь, не в финском чемодане.
Alkaline
Эх, а американка, потерявшаяся в Петербурге примерно в то же время, совершенно цела (здоровья ей).
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