Пропавшую месяц назад в Германии петербурженку нашли в чемодане по частям. Полиция знает, кто не смог его утопить

Как сообщили в полиции Бремерхафена, местный житель нашёл чемодан на набережной реки Везер возле отеля Sail City 1 марта, о находке рассказал сотрудникам. Внутри оказались «многочисленные части тела женщины». Тем же вечером родные опознали в ней Екатерину Бауманн.
В ведомстве уточнили, что совместно с прокуратурой расследуют убийство. Подозреваемый установлен. Сообщается, что улики против него косвенные, но их хватило для того, чтобы суд выдал ордер на арест.
«Муж арестован, дома произведён новый обыск, дом опечатан», — добавили близкие Екатерины в паблике, посвящённом её поискам.
Девушка вышла замуж и переехала в Германию более десяти лет назад. Брак не оказался счастливым, пара разводилась. Главным вопросом, по словам матери и подруг, было место проживания маленькой дочери.
До 10 февраля девочка оставалась с отцом, который утверждал, что жена куда-то вышла из дома в ночь на 5 февраля и не вернулась. После ребёнка забрала служба социальной опеки.