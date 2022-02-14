«Этот взгляд на свадебном фото вызывает дрожь». В Германии ищут бесследно пропавшую петербурженку

Екатерина Бауманн вышла замуж и переехала в Германию более десяти лет назад. Она работала в школе, преподавала йогу, родила дочь. Последние годы занималась воспитанием ребенка. Девочку растила вместе с мужем в частном доме в портовом городе Бремерхафен. Но брак не оказался счастливым.

Екатерина, по словам ее мамы Светланы, последний раз выходила на связь 4 февраля. Она прислала фото лошадки, которую слепила дочка, и рассказала о предстоящем ужине в кругу семьи.

Фото: instagram.com / victoriabonya Поделиться Поделиться







О пропаже Светлана, поделилась она с «Фонтанкой», узнала от знакомых дочери и тут же связалась с зятем. Ничего внятного он сказать не смог. На вопрос о выключенном телефоне ответил, что, наверное, на счету кончились деньги, но положить их просто так нельзя. Телефон девушки так и остался вне зоны доступа. Во что она была одета и где может находиться, супруг тоже не знает. По его версии, пропала она в ночное время, жену дома Вальтер не нашел в девять утра 5 февраля. Ребенок сперва оставался с ним, 10 февраля девочку забрала служба социальной опеки.



В доме прошел обыск, мужа Екатерины опросили. По словам близких девушки, полиция только 10 февраля запросила ее фото и начала поиски. Жители Бремерхавена не остались безучастными — сами распечатали и расклеили по городу листовки о пропаже петербурженки. Рассказали об исчезновении и в нескольких русскоязычных группах жителей Германии. Упоминалось, что по данным пограничной службы, девушка из страны не уезжала. Светлана добавила, что Бремерхафен это не слишком большой город, и ее дочь там многие знали. Она также отметила несвойственное для Екатерины поведение. Во-первых, она убеждена, что Катарина, как обращались к девушке в Германии, не ушла бы из дома без дочери. Во-вторых, они созванивались почти каждый день, и если бы у нее была возможность, то Катя вышла бы на связь. Девушка вела активную жизнь в соцсетях, декламировала на видео стихи, делилась успехами дочери. Последний раз онлайн — 4 февраля в 22:29

Поиски, отмечает Светлана, осложняются тем, что без санкции полиции волонтеры действовать не могут. Кроме того, в городе полно частных домовладений, куда просто так вообще не зайдешь. Мама пропавшей 9 февраля обратилась за помощью к российским дипломатам. МИД не отреагировал вообще, а консульство в Санкт-Петербурге лишь 14-го числа прислало письмо, согласно которому диппредставительство «незамедлительно» связалось с соответствующими органами.



«Фонтанка» пообщалась с несколькими подругами Екатерины. Как и ее мама, все рассказали о бракоразводном процессе, в котором делится имущество и решается главный вопрос о том, с кем останется девочка.

Екатерина несколько лет назад активно участвовала в онлайн-жизни сообщества, посвященного Виктории Боне. По словам ее подруг, там сформировалось «крепкое женское комьюнити». Девушки давно забросили группу, но подружились в реальной жизни. Боня также заочно была знакома с Катей, иногда она общалась с подписчицами в этой группе и теперь поддержала комьюнити с помощью поста в Instagram. «Что-то у меня неспокойно на душе на счёт ее мужа… этот взгляд на свадебном фото вызывает дрожь в теле», — поделилась Виктория. Подруги, родные и знакомые Кати объединились в один чат, в котором делятся информацией. В том числе туда переслали аудиосообщения от Кати, в которых она говорит об агрессивном поведении мужа, хотя прямо о побоях речи не идет. Петербурженка упомянула некие поддельные документы, с помощью которых ее якобы шантажировали свекровь и супруг. «Про мужа Катя не любила последнее время рассказывать, говорила только когда было все хорошо. Она такой человек, считала что все должно в семье оставаться. На свекровь бывало жаловалась. Но ничего криминального», — рассказала одна из девушек.