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Шестой день антивоенных протестов. В Петербурге около 90 задержанных

В Петербурге у Гостиного двора 1 марта состоялась очередная несогласованная акция против военных действий России на Украине, передает корреспондент «Фонтанки». По подсчетам редакции, было задержано около 90 человек, в том числе сотрудник СМИ и мужчина с собакой.

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Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Стихийный митинг, которые продолжаются ежедневно с 24 февраля, в этот раз собрал от 300 до 400 человек.

В начале небольшая колонна, около полусотни участников, предприняла попытку двинуться маршем в сторону Думской улицы, но он быстро прервался. На половине пути сотрудники полиции отрезали их от остальной толпы.

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В основном участники скапливались у входа на станцию метро «Гостиный двор». Правоохранители просто заталкивали людей обратно в метро и не давали выйти наружу.

На акции был задержан мужчина с собакой, а также корреспондент портала «ЗакС.ру» Константин Леньков, несмотря на то что журналист был в жилетке с надписью «Пресса» и редакционным удостоверением. «Я стоял в нескольких метрах от входа в метро. На мне был жилет, пресс-карта. Ко мне подошли двое сотрудников в касках и просто взяли под руки. Ну а сейчас я и ещё 26 человек едут куда-то в Кировский район», — рассказал он «Фонтанке». В настоящее время Леньков уже на свободе, после того как у него отсканировали документы.

В конце акции, как и в предыдущие дни, полиция перекрыла подземный переход и некоторое время не пропускала пешеходов.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (13)

X-кот
еще и еще раз повторяю. БЕСПОЛЕЗНО протестовать против следствия. А ФИО причины все знают.
И думать, как жить дальше, хотя дальнейшая жизнь с трясущейся лапкой на красной кнопке под вопросом
Здесь может сыграть на руку та безработица, которая случится через неделю-две. Появится время для обдумывания и решения.
Елена Васильевна
Умницы, молодежь! Добро и мир лучше чем страх и война
Andrey0331
Ещё одна стыдливая ...На коленях просить прощения ...? Какая низость ! Ей не У. жалко , ей себя жалко , представляя как её будут гнобить в других странах...
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