Шестой день антивоенных протестов. В Петербурге около 90 задержанных

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Стихийный митинг, которые продолжаются ежедневно с 24 февраля, в этот раз собрал от 300 до 400 человек.

В начале небольшая колонна, около полусотни участников, предприняла попытку двинуться маршем в сторону Думской улицы, но он быстро прервался. На половине пути сотрудники полиции отрезали их от остальной толпы.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В основном участники скапливались у входа на станцию метро «Гостиный двор». Правоохранители просто заталкивали людей обратно в метро и не давали выйти наружу.

На акции был задержан мужчина с собакой, а также корреспондент портала «ЗакС.ру» Константин Леньков, несмотря на то что журналист был в жилетке с надписью «Пресса» и редакционным удостоверением. «Я стоял в нескольких метрах от входа в метро. На мне был жилет, пресс-карта. Ко мне подошли двое сотрудников в касках и просто взяли под руки. Ну а сейчас я и ещё 26 человек едут куда-то в Кировский район», — рассказал он «Фонтанке». В настоящее время Леньков уже на свободе, после того как у него отсканировали документы.



В конце акции, как и в предыдущие дни, полиция перекрыла подземный переход и некоторое время не пропускала пешеходов.

