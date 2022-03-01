Кличко показал момент взрыва у киевской телебашни

На кадрах можно заметить, как в сторону вышки летит некий объект, после чего взрывается.

Мэр Киева показал видео взрыва у городской телебашни. Ролик опубликован 1 марта в его телеграм-канале.

«Киевская телебашня повреждена в результате попадания двух, по предварительной информации, ракет. Повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне», — рассказал глава города.



Во вторник вечером в соцсетях начали появляться видео взрывов у телебашни. МВД страны заявило, что «какое-то время» телеканалы работать не будут. В ближайшее время обещают включить резервное вещание.

