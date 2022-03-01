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Кличко показал момент взрыва у киевской телебашни

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Мэр Киева показал видео взрыва у городской телебашни. Ролик опубликован 1 марта в его телеграм-канале.

На кадрах можно заметить, как в сторону вышки летит некий объект, после чего взрывается.

«Киевская телебашня повреждена в результате попадания двух, по предварительной информации, ракет. Повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне», — рассказал глава города.

Во вторник вечером в соцсетях начали появляться видео взрывов у телебашни. МВД страны заявило, что «какое-то время» телеканалы работать не будут. В ближайшее время обещают включить резервное вещание.

Днем Минобороны РФ анонсировало удары по объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра ПСО в Киеве. Как отметили в ведомстве, это связано с проведением информационных атак против РФ. Живущих неподалеку горожан призвали покинуть свои дома.

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Комментарии (12)

261224401
ювелирно, однако, и башня не упала...
265957710
Есть родная Сестра у этой телебашни-телебашня в Питере. Один проект
PapaKarlo
Между прочим, нужно отметить очень точное попадание ракеты в цель... Непосредственно, в помещение аппаратной
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