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Forbes: Власти пустят триллион рублей из Фонда национального благосостояния на скупку подешевевших акций российских компаний

Российские власти могут в 2022 году потратить до 1 трлн рублей на выкуп акций российских компаний, подешевевших из-за санкций.

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Согласно источникам Forbes, решение об этом могло быть принято еще 26 февраля. Оператором такой программы может выступить ВЭБ.

Совокупный объем ФНБ сейчас превышает 13 триллионов.

Стоимость российских компаний, торгующихся на Мосбирже, рассчитанная по их рыночной цене, с 21 по 25 февраля обрушилась более чем на 30%. Согласно последним расчетам, общая капитализация всех эмитентов на Мосбирже сейчас лишь едва превышает 42 триллиона. Наиболее тяжелые потери несут компании, попавшие в санкционные списки, цена акций которых падала кратно.

Принципиальный момент в решении о покупке — поддержание цен на акции, отмечает Forbes. Дело в том, что они зачастую используются в качестве залогов, и резкое их падение в теории должно приводить к массовым «марджин коллам» — требованиям кредиторов о срочном возврате кредитов. Такая ситуация может спровоцировать коллапс в финансовой системе страны.

Пока Мосбиржа уже несколько дней не работает, и реальная стоимость акций лишь теоретически может определяться по котировкам расписок российских эмитентов на западных биржах. Сейчас они значительно ниже, чем цены, зафиксированные на последних торгах в России. Очевидно, что при открытии Мосбиржи (предварительно ближайшие намечены на 2 марта), можно ожидать резкого падения и на ней.

За счет средств ФНБ государство уже выкупало акции Сбербанка — примерно за 2 триллиона. Правда, тогда продавцом выступали не частные продавцы, а ЦБ РФ. Эксперты отмечают, что решение о выкупе таким же образом акций с рынка приведет к росту участия государства в частном российском бизнесе. При этом одновременно ведутся разговоры о том, что иностранцам будет запрещено продавать принадлежащие им российские акции. ЦБ уже ввел запрет на обработку биржевыми брокерами их заявок.

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Комментарии (13)

Klaus_Nesanta
кому нужны биржевые фантики, к тому же виртуальные? пустите эти деньги на компенсацию гражданам повышения цен на продукты
sutashikku
все верно делают. национализация по минимальной цене :-)
Maxi 555
Мишустин отметил, что ограничения, введенные против России, открывают новые инвестиционные возможности внутри страны. А вы тут переживаете.Радоваться надо, что так всё хорошо складывается.
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