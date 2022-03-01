Forbes: Власти пустят триллион рублей из Фонда национального благосостояния на скупку подешевевших акций российских компаний

Стоимость российских компаний, торгующихся на Мосбирже, рассчитанная по их рыночной цене, с 21 по 25 февраля обрушилась более чем на 30%. Согласно последним расчетам, общая капитализация всех эмитентов на Мосбирже сейчас лишь едва превышает 42 триллиона. Наиболее тяжелые потери несут компании, попавшие в санкционные списки, цена акций которых падала кратно.

Принципиальный момент в решении о покупке — поддержание цен на акции, отмечает Forbes. Дело в том, что они зачастую используются в качестве залогов, и резкое их падение в теории должно приводить к массовым «марджин коллам» — требованиям кредиторов о срочном возврате кредитов. Такая ситуация может спровоцировать коллапс в финансовой системе страны.

Пока Мосбиржа уже несколько дней не работает, и реальная стоимость акций лишь теоретически может определяться по котировкам расписок российских эмитентов на западных биржах. Сейчас они значительно ниже, чем цены, зафиксированные на последних торгах в России. Очевидно, что при открытии Мосбиржи (предварительно ближайшие намечены на 2 марта), можно ожидать резкого падения и на ней.

За счет средств ФНБ государство уже выкупало акции Сбербанка — примерно за 2 триллиона. Правда, тогда продавцом выступали не частные продавцы, а ЦБ РФ. Эксперты отмечают, что решение о выкупе таким же образом акций с рынка приведет к росту участия государства в частном российском бизнесе. При этом одновременно ведутся разговоры о том, что иностранцам будет запрещено продавать принадлежащие им российские акции. ЦБ уже ввел запрет на обработку биржевыми брокерами их заявок.