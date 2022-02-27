Просто добавь воды: из чего на самом деле делается популярная колбаса

В колбасе с привычным названием может оказаться всё что угодно Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться







Вареная колбаса — почти обязательный продукт в большинстве холодильников. Она давно не воспринимается как деликатес, скорее это просто готовый продукт, который долго хранится и всегда готов к употреблению. Его проклинают диетологи и продолжают покупать потребители. Но всё чаще, стоя у полки магазина, человек задается вопросом: а из чего вообще сделана палка «докторской», которая продается в два раза дешевле мяса? И наоборот, будет ли высокая цена гарантией качества? Обозреватель НГС Стас Соколов изучил историю вареной колбасы и разобрался с ее составом. Спойлер: добросовестный производитель может сделать «докторскую», которая устроит вегетарианцев так, что обычный мясоед не заметит подвоха.

От Древнего Рима до «Пятерочки»

По распространенной легенде, название «докторская» вареной колбасе дали потому, что ее рецепт якобы разработали в 1938 году в качестве блюда для диетического питания лиц больных, имеющих подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма. Но никакой специальной технологии для вареных колбас разрабатывать тогда точно было уже не нужно.



«Бабушка» «докторской» колбасы — итальянская мортаделла на римском рынке Трионфале Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться







Сам базовый принцип был известен чуть ли не во времена Древнего Рима. Колбаса похожего типа Mortadella производится в районе Болоньи много веков. Само название, скорее всего, происходит от латинского названия ступы (mortarium), в которой не просто перетирали, а буквально взбивали мясной фарш в однородную массу. В начале 20-го века в США итальянский рецепт упростили для промышленного производства (там эта колбаса до сих пор называется bologna). А в конце 30-х годов технологию вместе с оборудованием привез в СССР нарком пищевой промышленности Анастас Микоян.

Но все вареные колбасы — от мортаделлы до «докторской» — объединяет необходимость именно этого, очень тщательного измельчения мяса, что позволяет вводить в состав самые разные (в том числе самые неожиданные) ингредиенты так, что в готовом изделии распознать их без лаборатории может порой только опытный технолог.



«Докторская по ГОСТу» Нередко приходится слышать о некоем «советском ГОСТе на докторскую». Это не совсем так, ГОСТ (и в СССР, и сейчас) существовал для вареных колбас в целом, описывая весь набор сырья и технологий, которые должны быть использованы. Однако собственно рецепта конкретных колбас в тексте ГОСТа нет, для этого существовали отдельные сборники технологических карт, которые выпускались для предприятий пищевой промышленности.



Подготовка фарша для вареной колбасы. На фото работник добавляет в фарш смесь из яичного порошка и сухого молока Фото: Стас Соколов Поделиться Поделиться







Первый вариант «докторской» не предусматривал использования ничего, кроме мяса, специй и консерванта (селитры): 15% говядины высшего сорта, 60% нежирной свинины, 25% жирной свинины (по ГОСТу это свинина, в которой жир составляет половину объема). В процессе вторичного измельчения добавлялся лед или просто очень холодная вода, которая была необходима для создания колбасной эмульсии — совершенно однородной, слегка тянущейся легкой массы. Та колбаса, кстати, хранилась недолго — всего восемь дней в холодном помещении. Но и попробовать ее удалось немногим. Сначала ее просто выпускалось немного, а потом стране в массе своей и вовсе стало не до деликатесов.



Так выглядит готовая колбасная эмульсия Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться







В конце 50-х годов, когда советская пищевая промышленность воспарила, в состав колбасы было решено добавлять яичный порошок и сухое молоко. Разумеется, исключительно для повышения питательной ценности продукта. В реальности, скорее всего, это было вызвано снижением качества сырья при росте объемов производства. Яйцо же помогало стабилизировать колбасную массу. ГОСТ на вареные колбасы потом еще несколько раз корректировался (в зависимости от реальной ситуации с сырьем и диетическими рекомендациями), но в целом вареные колбасы дожили до наших дней именно в этом виде.



Колбаса, готовая для термической обработки Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться







Сейчас большинство производителей, которые обещают продукт по ГОСТу, опираются на стандарт 23670–2019. Желающие могут сами убедиться, что никаких точных рецептов там нет, а имеется лишь список разрешенных ингредиентов: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль, сахар, пряности (орех мускатный или кардамон), антиокислитель: аскорбиновая кислота, фиксатор окраски: нитрит натрия.

Что бывает, кроме ГОСТа? Никаких законов, требующих от предприятий следовать ГОСТу, не существует — это добровольное решение владельцев предприятия. В принципе, любой мясопереработчик может разработать и зарегистрировать Технические Условия (ТУ) или Стандарт Технический организации (СТО), в которых уже будет прописано использование каких угодно ингредиентов и технологий (главное, чтобы они не были запрещены для пищевого производства в принципе).

«Докторская» в магазинах может быть и «с мясом цыплят бройлеров», и даже без мяса вовсе Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться







Основное отличие ТУ от СТО состоит в том, что первое является корректировкой или расширением уже существующего ГОСТа. Разработкой технических условий должна заниматься сторонняя организация, а сами ТУ подлежат государственной регистрации. СТО же представляет собой норматив, изначально разработанный на основе собственных потребностей, для его утверждения достаточно подписи руководителя предприятия. Слово «докторская» (а также «молочная», «любительская» и т.д. ) на лицевой стороне упаковки само по себе не значит ничего вообще. По сути, это просто элемент дизайна. На полках магазинов можно встретить «докторскую», сделанную по ТУ или СТО, в составе которых честно указаны мясо курицы машинной обвалки, картофельный крахмал, «белок животный», шпик и т.д. Производители почестнее просто добавляют к слову «докторская» какие-нибудь эпитеты или уточнения. Но некоторые не делают даже этого.

Сколько стоит настоящая «докторская»

Советский (соответствующий современному) рецепт «докторской» предполагает использование (в расчете на 1 кг) 250 граммов мякоти говядины, 700 граммов полужирной (до 50%) свинины, 30 граммов яичного меланжа и 20 граммов сухого молока. С учетом добавления дозволенного количества воды на выходе должно получиться 1,15–1,2 килограмма готового изделия.



Указанный на упаковке состав этой колбасы просто не может быть обеспечен при той цене, по которой она продается (193 рубля за килограмм) Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться







Хорошая колбаса из мяса не может стоить дешевле килограмма мяса. Это совершенная аксиома, говорит создатель и руководитель предприятия по производству колбас и мясных деликатесов по традиционным технологиям Le Bon Gout Андрей Куспиц. По мнению эксперта, только сырье нужного качества для килограмма «докторской» обойдется в 400–500 рублей за килограмм, а в рознице такой продукт будет стоить уже все 800–1200. — Речь идет о колбасе совсем «без глупостей», с коротким сроком годности, — уточняет Куспиц. Вадим Прусаков (работал в структурах двух крупных мясопереработчиков) приводит похожие оценки. По его словам, маржинальность производства колбасы на больших предприятиях составляет порядка 50% (то есть настолько цена готовой продукции на выходе с предприятия отличается от стоимости сырья). Еще порядка 50% в среднем добавляет розничная торговля.

Крупные агропромышленные холдинги, конечно, могут получать сырье дешевле. Но всё равно вареная колбаса, которая на полке стоит дешевле 600–700 рублей (и это не какая-то акция), должна вызывать большие сомнения. За счет чего можно снизить цену

Производители колбасы, может быть, с радостью делали бы продукт высшего уровня качества, но им приходится ориентироваться на реальный уровень доходов. Самым безобидным способом снижения себестоимости можно считать использование брикетированного замороженного мяса, которое, как правило, импортируют из стран, где это сырье можно купить дешевле. В этом, вроде бы, нет ничего плохого, однако что именно поставщик собрал в эти брикеты — вопрос открытый.

В Европе и Северной Америке периодически разгораются скандалы из-за того, что в сосисках или мясных полуфабрикатах при проверках обнаруживают конину, верблюжатину и даже мясо кенгуру. Это не значит, конечно, что какой-то производитель колбасы специально закупил кенгурятины (в Австралии, например, это вполне легальный продукт). Просто ее когда-то добавили в промышленные брикеты, а откуда она взялась и сколько лежала на складах, без специального расследования установить не удастся.

Мясные брикеты, которые используют производители колбасы Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться







Следующий шаг — использование так называемого «мяса механической обвалки». Это означает, что те части туши, с которых уже срезали всю мякоть вручную, отправляются в дробилку, а из получившейся смеси отжимают всю мякоть, удалив обломки костей при помощи фильтров. Формально это тоже «мясо», но фактически это преимущественно тонкоизмельченные хрящи, кожа, внутренности, соединительная ткань и жир. Современное мощное оборудование позволяет размолоть это сырье буквально в пасту. Но иногда обилие хрящевой ткани можно распознать органолептически. На этом этапе заканчиваются допустимые законом хитрости и начинается уже натуральное жульничество. Мясо можно заменить водой. Для того чтобы объяснить, как это происходит, Вадим Прусаков приводит в пример обычный холодец.



Понять, из чего был сделан уже готовый продукт, без лабораторного исследования может быть непросто Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться







— Это традиционный продукт, он никого не пугает. Но в сущности, это просто вода, которой придали постоянную форму за счет естественного коллагена. Если взять более сильные загустители, да еще добавить в такой бульон растительной клетчатки, которая даст нужную плотность, то получится уже что-то похожее на современную массовую колбасу. Остается придать получившейся субстанции нужный цвет, добавить специй. В сущности, совсем дешевую колбасу можно сделать в буквальном смысле из воды и набора порошков, — признаёт Прусаков. Поэтому не стоит удивляться «колбасе» по 300, 200 или даже 150 рублей за килограмм. Вода и клетчатка стоят недорого. Главное — правильно их покрасить и ароматизировать. Это можно есть? По поводу вреда современных колбас есть много спекуляций. Самая главная проблема, впрочем, состоит в том, что сказать точно, из чего была сделана конкретная колбаса, только глядя на упаковку, довольно сложно. Просто потому, что состав на упаковке никак не связан с реальной рецептурой. Самым безобидным ингредиентом можно считать клетчатку. Она довольно дешево стоит, даже когда продается в магазинах полезных продуктов, Прусаков шутит, что производители вполне могли бы освоить честную колбасу без мяса и продавать, как инновационный диетический продукт. Этому мешает только некоторая косность мышления. Относительно безопасным можно считать и мясо механической обвалки. Просто нужно понимать, что оно содержит куда меньше белка и больше жира. Вреда в ней может быть и нет, но и пользы — немного. Это дешевый источник энергии. Основные претензии к колбасе связаны с добавками, удлиняющими срок хранения и окрашивающими колбасу в приятные глазу оттенки. Андрей Куспиц считает, что проблема не в самом факте их использования, а в дозировках. — В колбасе допустимы два элемента: нитрит натрия и фосфат. Нитрит применялся веками в колбасном деле. Изначально для формирования так называемого «ветчинного» вкуса и образования цвета. Но реальная функциональность связана с тем, что это профилактическое средство от колбасной болезни — колбаса по-латыни botulus. Разумеется, писать на продукте «профилактическое средство от ботулизма не очень аппетитно, поэтому он обозначается как «фиксатор окраски». Некоторые компании идут на поводу у запуганных СМИ покупателей и применяют такие продукты, как «экстракт сельдерея» или «экстракт крапивы». В странах Европы испуг от непонятных слов начался раньше, и наши бельгийские братья по разуму научились готовить нитрит из растений, богатых этим веществом. Химически это абсолютно то же самое, но звучит менее пугающе на этикетке. В финальном изделии никогда нет никакого нитрита нитрата. Всё уже среагировало с мясным белком, — говорит Куспиц. Страшные Е

В последнее время производители пытаются не указывать номера используемых добавок по международной классификации — те самые страшные «E-шки». Уже один их вид наводит на публику ужас, поэтому проще написать «камедь рожкового дерева или антиоксидант», чем указывать их коды. — На самом деле, это удобный классификатор, но благодаря стараниям некоторых телепередач, в погоне за рейтингами придумывающих истории-пугала там, где нет поводов для волнений, публика стала бояться любых букв Е на продуктах. Между тем под этим кодом скрываются не только хоть как-то скомпрометированные субстанции, но и необходимые или полезные. Так, например, аскорбиновая кислота (тот самый витамин С,), без которого немыслима жизнь человека, имеет код Е300, — отмечает Куспиц.

Аскорбиновую кислоту в колбасу добавляют в качестве антиоксиданта — она позволяет защитить продукты от окисления (и связанных с ним изменений цвета и вкуса). Но не все добавки столь же полезны.

Привычный приятный цвет колбасы — результат использования фиксаторов вкуса. Без них колбаса будет серой Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться







Часто встречающейся добавкой в колбасе является пирофосфат натрия (E450). Это белый порошок без вкуса и со специфическим запахом. Его добавляют, чтобы улучшить консистенцию продукта (он связывает влагу и упрощает получение эмульсии). Вещество это разрешено в России в небольших дозах и не может нанести вреда, если есть колбасу с ним нечасто. Но постоянное употребление может вызвать ухудшение усвоения фосфора, железа и кальция. Превратить практически любую субстанцию в нечто съедобное можно добавлением усилителей вкуса. Глутамат натрия (E621) — это белый порошок без вкуса и запаха, который таким образом воздействует на вкусовые рецепторы человека, что мозг получает сигнал: это продукт, богатый протеином, а значит, имеющий более высокую пищевую ценность. Это вещество выделили впервые в конце 19-го века, когда пытались создать «концентрат мяса». В Японии порошку дали романтическое название «корень вкуса» (aji no moto) — это тот самый пятый вкус «умами», который так ценят в этой стране. Его ощущения можно добиться сочетанием и правильной обработкой продуктов. А можно просто — насыпав порошка в фарш. В умеренных дозах сам по себе глутамат натрия не опасен. Однако его использование позволяет скормить человеку практически что угодно. Например, попробуйте есть без глутамата «доширак» — лапша покажется абсолютно безвкусной. Кроме того, добавка вызывает аппетит и человек просто больше ест, даже после того, как насытился. Картофельный крахмал — органическое вещество, которое играет роль загустителя, стабилизатора и структурирующего агента. Наличие его в составе — безошибочное свидетельство того, что вам пытаются продать под видом колбасы воду. Как к этому относиться Общественное мнение (склонное, как известно, к упрощениям) любит возлагать ответственность за сомнительную колбасу исключительно на ее производителей. При этом как-то забывается, что все эти «докторские» и «молочные» из мяса кур покупают каждый день миллионы людей. — Колбаса перестала быть деликатесом. Сейчас это просто готовая еда, которую можно купить, бросить в холодильник и в любой момент отрезать кусок для бутерброда. Заводы делают то, что покупатели готовы купить, вот и всё. У большинства крупных производителей наряду с «колбасой из воды» есть вполне качественные продукты. Просто они стоят гораздо дороже, — говорит Вадим Прусаков.

Андрей Куспиц тоже считает, что решение в конечном итоге принимает потребитель. И на рынке всегда будет и очень качественный деликатесный продукт, и «корм для людей». Одно не исключает другого. По мнению эксперта, проблема в том, что потребитель часто просто не понимает разницы и не готов платить за эту самую вожделенную «колбасу из мяса». — В силу сложной истории нашей прекрасной страны весь ремесленный сегмент у нас был уничтожен. Сейчас он начинает возрождаться. И публика начинает понимать, что лучший хлеб делает небольшой булочник, а на всякий день есть упакованная в пластик булочка из супермаркета. Так же и с колбасой. В крупных городах сейчас появились ремесленные производители, которые делают просто прекрасные колбасы. Но массовый потребитель просто не знаком с таким. Это вполне нормально. Я участвовал в нескольких телепередачах со слепыми дегустациями, и самые настоящие продукты неизменно проигрывали массовым. Без усилителя вкуса первые кажутся странными, а лишенный красителей облик тоже вызывает сомнения, — говорит Куспиц. Вадим Прусаков считает, что в дешевой колбасе нет ничего плохого, если потребителя устраивает вкус. Просто нужно отдавать себе отчет, за что вы платите деньги. И либо не жаловаться, либо отдавать предпочтение вызывающим больше доверия продуктам. К сожалению, потребителю сделать правильный выбор, опираясь исключительно на собственный вкус, уже непросто. Производители приучили массового потребителя к продукту с усилителями вкуса и фиксаторами окраски, так что в слепом тесте (то есть не зная ни цены, ни бренда) средний покупатель нередко отдает предпочтение недорогому массовому продукту, а вовсе не деликатесам, сделанным по традиционным рецептам.