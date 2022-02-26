На сайт РЖД не зайти. Компания сообщила о DDoS-атаках

Железнодорожные билеты через сайт РЖД 26 февраля купить сложно. При попытке зайти на него сотрудник «Фонтанки» получил сообщение: «Не удаётся получить доступ к сайту».
РЖД предупреждает о возможных сбоях в течение дня, что сайт холдинга подвергается регулярным DDos-атакам, они оцениваются как серьёзные.
«Сегодня возможны сбои в работе портала РЖД. Наш сайт подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам», — цитирует ТАСС сообщение РЖД.
Чуть позже о ночной DDos-атаке на свой сайт сообщил и Роскосмос.
Сайты государственных организаций России начали испытывать сложности в последние дни, после того, как 24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине.