На сайт РЖД не зайти. Компания сообщила о DDoS-атаках

И вообще не уверен, что причина в DDoS, возможно на DDoS только списывается. Скорее бы поставил на то, что в связи с попаданием в санкционные списки отключили части сервиса (или микросервисы), размещённые на инфраструктуре ЕС и США, а локализованная часть мала и со всей имеющейся нагрузкой не справляется.