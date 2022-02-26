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На сайт РЖД не зайти. Компания сообщила о DDoS-атаках

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Железнодорожные билеты через сайт РЖД 26 февраля купить сложно. При попытке зайти на него сотрудник «Фонтанки» получил сообщение: «Не удаётся получить доступ к сайту».

РЖД предупреждает о возможных сбоях в течение дня, что сайт холдинга подвергается регулярным DDos-атакам, они оцениваются как серьёзные.

«Сегодня возможны сбои в работе портала РЖД. Наш сайт подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам», — цитирует ТАСС сообщение РЖД.

Чуть позже о ночной DDos-атаке на свой сайт сообщил и Роскосмос.

Сайты государственных организаций России начали испытывать сложности в последние дни, после того, как 24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине.

Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (7)

ConnectingPpl
Опять собрались нытики. Все наладят и все будет работать.
Alex000
И вообще не уверен, что причина в DDoS, возможно на DDoS только списывается. Скорее бы поставил на то, что в связи с попаданием в санкционные списки отключили части сервиса (или микросервисы), размещённые на инфраструктуре ЕС и США, а локализованная часть мала и со всей имеющейся нагрузкой не справляется.
Athair
По этому поводу можно и трансграничные каналы отключить, чтобы анонимусы буржуинские не шатали наши сайты российские. :(
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