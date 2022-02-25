В Минобороны РФ рассказали о продвижении войск и «трофеях» из США и Великобритании

Группировка войск ЛНР продвинулась на глубину до 21 километра, овладев поселком Трехизбёнка, силы ДНР прорвали оборону, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе. Об этом 25 февраля рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди трофеев американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW», — перечислил Конашенков.
В Минобороны заявили о блокировании городов Сумы и Конотоп подразделениями Вооруженных сил России.
«Всего российскими вооруженными силами выведено из строя 211 военных объектов инфраструктуры вооруженных сил Украины. Среди них: 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций.
Сбито: 6 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники», — рассказал представитель Минобороны.
В пятницу вечером во время обращения президент Владимир Путин заявил, что основные столкновения происходят с националистическими формированиями — в Киеве засела «шайка наркоманов и неонацистов».