В Минобороны РФ рассказали о продвижении войск и «трофеях» из США и Великобритании

Группировка войск ЛНР продвинулась на глубину до 21 километра, овладев поселком Трехизбёнка, силы ДНР прорвали оборону, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе. Об этом 25 февраля рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди трофеев американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW», — перечислил Конашенков.