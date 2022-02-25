Минэкономразвития: Российская экономика адаптировалась к санкциям

Министерство экономического развития РФ заявило, что российская экономика сейчас на порядок устойчивее, чем была в 2014 году, страна успела приспособиться к санкциям за эти годы и нашла эффективный ответ. Россия будет наращивать связи с Азией.



«Сегодня наша экономика на порядок более устойчива, чем в 2014 году. Это признают различные международные финансовые институты. Дополнительную стабильность российской экономике придает устойчивая конструкция макроэкономической политики, следствием которой являются в том числе низкий уровень государственного долга и международные резервы. В условиях санкций мы живем давно, адаптировались к ним и нашли эффективные ответные решения, которые одновременно помогли нам укрепить свою экономику», — говорится в комментарии Минэкономразвития РФ, опубликованном 25 февраля.