Минэкономразвития: Российская экономика адаптировалась к санкциям

Министерство экономического развития РФ заявило, что российская экономика сейчас на порядок устойчивее, чем была в 2014 году, страна успела приспособиться к санкциям за эти годы и нашла эффективный ответ. Россия будет наращивать связи с Азией.
«Сегодня наша экономика на порядок более устойчива, чем в 2014 году. Это признают различные международные финансовые институты. Дополнительную стабильность российской экономике придает устойчивая конструкция макроэкономической политики, следствием которой являются в том числе низкий уровень государственного долга и международные резервы. В условиях санкций мы живем давно, адаптировались к ним и нашли эффективные ответные решения, которые одновременно помогли нам укрепить свою экономику», — говорится в комментарии Минэкономразвития РФ, опубликованном 25 февраля.
В министерстве понимают, что санкционное давление усилится, но «уже давно стали готовиться к потенциальным новым санкциям» из-за «риторики некоторых иностранных коллег». Ограничения исходят из тех стран, которые уже вводили их ранее, поэтому Россия будет наращивать торгово-экономические связи с другими государствами, прежде всего азиатскими, а также «развивать всестороннюю интеграцию», ведь Евразийский экономический союз обладает «огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом». А дополнительную гибкость российской экономике придают стратегические инициативы, которые реализует правительство, прежде всего в плане технологий, добавляют в ведомстве.
Одновременно Минэкономразвития вместе с заинтересованными ведомствами рассматривает дополнительные меры для снижения влияния санкций.