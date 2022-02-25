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Минэкономразвития: Российская экономика адаптировалась к санкциям

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Министерство экономического развития РФ заявило, что российская экономика сейчас на порядок устойчивее, чем была в 2014 году, страна успела приспособиться к санкциям за эти годы и нашла эффективный ответ. Россия будет наращивать связи с Азией.

«Сегодня наша экономика на порядок более устойчива, чем в 2014 году. Это признают различные международные финансовые институты. Дополнительную стабильность российской экономике придает устойчивая конструкция макроэкономической политики, следствием которой являются в том числе низкий уровень государственного долга и международные резервы. В условиях санкций мы живем давно, адаптировались к ним и нашли эффективные ответные решения, которые одновременно помогли нам укрепить свою экономику», — говорится в комментарии Минэкономразвития РФ, опубликованном 25 февраля.

В министерстве понимают, что санкционное давление усилится, но «уже давно стали готовиться к потенциальным новым санкциям» из-за «риторики некоторых иностранных коллег». Ограничения исходят из тех стран, которые уже вводили их ранее, поэтому Россия будет наращивать торгово-экономические связи с другими государствами, прежде всего азиатскими, а также «развивать всестороннюю интеграцию», ведь Евразийский экономический союз обладает «огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом». А дополнительную гибкость российской экономике придают стратегические инициативы, которые реализует правительство, прежде всего в плане технологий, добавляют в ведомстве.

Одновременно Минэкономразвития вместе с заинтересованными ведомствами рассматривает дополнительные меры для снижения влияния санкций.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ ЕС и США ввели санкции против крупнейших российских банков.

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Комментарии (15)

killbeachtrash
Чеша в затылке...к санкциям то она может уже и адаптировалась, к полному краху не готова точно. Если завтра нам "по взрослому" перекроют все каналы электроники ( включая военного назначения), и то встанет все и это только один момент.На этот раз "партнеров" разозлили сильно. Мелкие шалости ...ну "пальчиком грозили", но полноценную войну в Европе...
Джеко
Они судят по своим кошелькам? Инфантильные вруны.
Klaus_Nesanta
ага. каждый день офигеваем от такой адаптации
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