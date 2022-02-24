Девушка на «Порше», погубившая мать троих детей в Пушкине, получила 7,5 года колонии

«Фонтанка.ру»
Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор девушке-водителю, которая устроила смертельное ДТП в Пушкине весной 2020 года. Она села за руль пьяной и поехала на красный.
Авария произошла 30 марта 2020 года около половины первого часа ночи на перекрестке Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицы в Пушкине. Пьяная девушка 2001 года рождения, управляя автомобилем Porsche Macan S, следовала по Оранжерейной от Магазейной улицы в сторону Новой на скорости порядка 99 км/ч, сообщает 24 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Проигнорировав горевший ей красный свет, она выехала на перекресток с Октябрьским бульваром и столкнулась с Volkswagen Tiguan, следовавшим по бульвару от Конюшенной улицы к Леонтьевской.
В результате 26-летняя женщина, управлявшая «Фольксвагеном», получила тяжелые травмы. 25 апреля она скончалась в больнице от сочетанной тупой травмы головы и грудной клетки. У женщины остались трое малолетних детей, добавляет прокуратура Петербурга. Также, по данным ведомства, тяжелые травмы получил пассажир «Тигуана».
Управлявшая «Порше» девушка свою вину не признала и считает, что причиной аварии стала неисправность автомобиля. Суд же установил, что Macan был технически исправен. В итоге девушку признали виновной по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорили к 7,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением прав на 2 года 10 месяцев. Также суд взыскал с нее 1,3 миллиона рублей в счет моральной компенсации, 3 029 841 рубль в пользу трех несовершеннолетних детей погибшей и 1 029 841 рубль в пользу их представителя. Девушку взяли под стражу в зале суда.
объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга