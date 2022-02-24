Девушка на «Порше», погубившая мать троих детей в Пушкине, получила 7,5 года колонии

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор девушке-водителю, которая устроила смертельное ДТП в Пушкине весной 2020 года. Она села за руль пьяной и поехала на красный.

Авария произошла 30 марта 2020 года около половины первого часа ночи на перекрестке Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицы в Пушкине. Пьяная девушка 2001 года рождения, управляя автомобилем Porsche Macan S, следовала по Оранжерейной от Магазейной улицы в сторону Новой на скорости порядка 99 км/ч, сообщает 24 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Проигнорировав горевший ей красный свет, она выехала на перекресток с Октябрьским бульваром и столкнулась с Volkswagen Tiguan, следовавшим по бульвару от Конюшенной улицы к Леонтьевской.